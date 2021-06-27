藍捐BNT被卡 江啟臣：無能政府阻百姓自救

紓解疫苗荒，國民黨主席江啟臣批政府無能，阻止百姓自救，比獨裁專制還可怕。(記者魯永明／攝影)

鴻海創辦人郭台銘、佛光山、台積電 與慈濟表態捐疫苗 ，國民黨 也要捐250萬劑BNT。黨務人士昨證實21日下午原透過工商協進會向衛福部遞件，遭副閣揆沈榮津喊卡。

黨務人士表示，國民黨很早就有意找約台幣20億元經費買250萬劑BNT疫苗，為促成此事，工商協進會理事長林伯豐也帶了4個工商大老拜訪蔡英文總統，也獲蔡首肯，最後敲定21日下午3時送件給衛福部次長薛瑞元，沒想到當天早上沈榮津就致電工商協進會，要求暫緩送件，說是為大家好，全案仍遭阻。

行政院發言人羅秉成昨天表示，行政院副院長沈榮津曾以電話向工商協進會理事長林伯豐致意，就民間團體願意協助購買疫苗捐贈政府一事交換意見，並說明現正進行中的台積電、鴻海／永齡基金會專案，如能先與政府合作建立可行的採購模式，則其他也有捐贈疫苗意願的團體，或可加以參考辦理；對於民間團體或企業的願意協助，政府都秉持感謝，也都會由主責機關依程序受理審查，並予以必要之協助，不會有所謂阻擋的問題。

對疫苗荒，國民黨主席江啟臣昨到嘉義贈送防疫物資受訪時批蔡政府採購疫苗無能，還阻止百姓自救，比獨裁專制還可怕，「拜託蔡政府救救人命！」