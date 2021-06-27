等八天 政院才與永齡台積簽文件 蔡英文視訊證嚴允積極處理

慈濟證嚴法師（左）26日與蔡英文總統視訊，蔡英文保證政府會積極處理捐贈疫苗。(圖：慈濟基金會提供)

新冠肺炎疫情 嚴峻，病毒變異出現新警訊，但蔡政府自購疫苗 到貨延遲，處理民間購捐疫苗效率更是龜速。行政院昨表示，已與台積電 、永齡基金會簽署完成專案採購所必需的法律文件，但這與蔡總統親自會見鴻海創辦人郭台銘及台積電董事長劉德音，已相隔八天之久，民眾黨發言人楊寶楨質疑，政府到底是有心要進BNT疫苗，還是一直在玩拖延戰術？

行政院昨天表示，完成相關法律文件簽署後，台積電、永齡基金會兩捐贈單位將接續完成採購與捐贈相關工作。但據了解，行政院方面要求，捐購贈台的BNT疫苗須是原廠包裝及標籤，且在採購當中不得矮化台灣的國家地位。

楊寶楨表示，政府一直說捐購疫苗愈快愈好，18日就說好授權，沒想到光是簽個法律文件就簽了八天，這跑文件的速度令人質疑，到底是有心要進BNT疫苗，還是一直在玩拖延戰術？

另外，同樣有意捐助500萬劑BNT原廠疫苗的慈濟基金會，卻被行政院回以難併案處理。慈濟基金會昨天發布新聞稿，懇請蔡英文總統比照授權採購疫苗。蔡總統昨天下午和慈濟基金會證嚴法師視訊通話，保證政府會積極處理慈濟捐疫苗一事。證嚴法師也跟蔡總統說，採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭。

行政院官員表示，並非每個申請案都可以比照辦理，若先行專案有可行性，後續提出的計畫性質相近，不排除另外專案處理。

民進黨前立委林濁水表示，儘管疫情指揮中心指揮官陳時中怕再被慈濟波及，但是台積電、永齡都因蔡總統「做好人」而「過關」了，慈濟果然「擋」不住了；不過積極處理四字語氣一如蔡英文的曖昧風格，既然有前例可循就依例辦理，輕輕鬆鬆，有何要積極的地方？

除民間企業、宗教團體，雲林、南投、台東等地方政府先前也陸續遞件有意採購疫苗，但目前並無突破進展。林濁水指出，既然慈濟案例也都這樣了，中央政府憑什麼拒絕地方政府買疫苗？