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侯友宜砲打中央：邊境防疫做半套…不能一錯再錯

台灣新聞組／台北27日電
新北市長侯友宜砲打中央邊境防疫只做半套，「中央不能一錯再錯」。（中央社）
新北市長侯友宜砲打中央邊境防疫只做半套，「中央不能一錯再錯」。（中央社）

Delta變異株來勢洶洶，新北市長侯友宜昨天砲轟中央防疫政策，不僅點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，更直言「邊境防疫只做半套」；侯說，中央去年裁示不需入境普篩，今年境外出現破口，諾富特引發「國家災難」，「中央不能一錯再錯」。

防疫決策疏漏？多組監委擬約詢陳時中

另外，台灣本土疫情自5月中爆發以來，各界對政府防疫政策多有質疑。據了解，由於防疫決策的核心是疫情指揮中心指揮官陳時中，目前已有不只一組監委擬約詢陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。

侯友宜表示，去年他就呼籲蔡總統要入境普篩，卻被民進黨民代罵製造恐慌，他一而再、再而三呼籲卻沒人要聽；去年8月他再到行政院會呼籲，仍被蘇貞昌裁示「沒這個必要」；今年6月初他就提醒中央要將Delta變異株阻絕於境外，疾管署前天才宣布入境普篩，卻又只做半套。

侯友宜表示，Delta變異株已傳播92個國家，中央卻只列七國才是高風險國家，他建議從每個國家入境都要採檢兩次，入境一次、隔離期滿再一次。防疫阻絕於境外有入境普篩、居家檢疫、自主健康管理三道關卡，可以擋住病毒，但中央去年裁示不需要入境普篩，現在補救都來不及了。

對於侯友宜的批評，行政院發言人羅秉成表示，無論是入境，或是境內是否普篩，指揮中心過去都有討論，蘇貞昌都尊重專業判斷。

台大兒童醫院院長黃立民表示，Delta變異株擴散速度非常快，建議入境普篩加上期滿二次採陰，才能安心放行到社區，社區內也應該有更便利的採檢方式。

防疫 侯友宜 陳時中

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