冷眼集／口號式防疫 阻絕Delta失先機

Delta變異株入侵屏東，縣府連夜備妥近千份民生物資要發給村民，呼籲大家不要外出。（記者劉學聖／攝影）

台灣 5月11日爆發社區感染至今，確診案例破1.4萬，死亡人數突破600人，致死率4.2%超越全球。網路上曾喊出「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級。」但如今進入三級警戒後已6周，傳染力更強的Delta病毒株又已侵入社區，這句話看起來格外諷刺心驚。

去年相較國外疫情慘狀，台灣處於平行時空，度過一年「疫情空白期」，是幸運也是不幸。今年5月本土病例連日飆破百例，守成破功，各縣市群聚案件各地開花，萬華茶室、醫療機構染疫、電子廠移工宿舍、北農群聚案，一路歷經端午節返鄉潮，挑戰不斷，不能只有口號式防疫。

去年指揮中心「惜篩如金」，任何有關普篩的討論，都被視為「逆時中」，去年的情勢或許不需要普篩，但不代表不需要對篩檢 能量加速部署。果然，前一陣子因檢驗案件塞車而導致病例數校正回歸，大大斲喪指揮中心的公信力 ，如今，明知變異病毒速度飛快且無孔不入，卻未進行入境篩檢，對Delta變異株來襲，超前防堵。

Delta變異株侵台更讓疫苗 不足的台灣疫情雪上加霜，中央向外自購疫苗數量約2000萬劑，到貨量100多萬，美、日捐台疫苗數量高於自購，台灣疫苗覆蓋率不到8%，殘劑之亂更加讓人不忍卒睹，更別提國外部分人已打完二劑疫苗，正準備為變種病毒進行第三劑疫苗施打。

Delta變異株傳染力強，專家建議熱區廣篩，指揮官陳時中表示，一定擴大匡列隔離，非小區域，而是全區域篩檢。從篩檢到疫苗，中央一再落後部署，阻絕Delta變異株於境外既失先機，如今人民只能祈求天祐台灣，度過此次危機。