圍堵Delta…專家憂心：台灣先天不足 後天又失調

Delta變異株疫情燒至蔡英文總統故鄉，當地人心惶惶，屏東縣府26日出動化學兵到枋山善餘及楓港兩村進行全村大消毒。（記者劉學聖／攝影）

Delta變異株正式入侵社區！屏東群聚事件為台灣 首起Delta變異株群聚，傳染力、住院率遠高於英國變異株，專家憂心，前一陣子好不容易紓解的醫療能量，可能再面臨嚴峻挑戰，呼籲盡速啟動入境普篩，積極阻止Delta大規模擴散，同時爭取時間，提升台灣兩劑疫苗 的接種率。

目前台灣疫苗覆蓋率僅7.9%，若Delta從屏東擴散至全台，輕症、無症狀患者恐會大量增加，集中檢疫所及防疫 旅館量能勢必要增加，需住院人數也會提升，醫療量能一旦癱瘓，台灣防疫就會崩盤，林口長庚醫院副院長邱政洵表示，一定要加強防範，避免Delta出現多點爆發，否則疫情將會一發不可收拾。

邱政洵表示，原本準備解封的英國，都因Delta株重新封城，日韓也受其影響，且國外大多的國家第一劑疫苗接種都已達到五到六成，台灣現在疫苗接種覆蓋率還不到一成，「先天不足又後天失調」，台灣必須要盡全力爭取時間，台灣疫苗接種策略也應該調整為盡速打滿「兩劑」。

台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心應落實入境普篩，這是防堵境外疫情的重要作為，目前雖有期滿採檢，但不建議「一次就夠」，應該至少要採檢兩次，確保變異株不要進入社區。雖然目前所有人入境都不得返家檢疫，防疫旅館是否能落實防疫作為，也得關注，不要再出現先前諾富特飯店的疏漏。

對Delta株疫情，邱政洵坦言「很擔心」，現在的氛圍如同去年11、12月，國外開始流行英國變異株，台灣當時因疫情控制穩健，疏忽邊境防治。從今天起，所有入境者皆要在防疫旅館或集中檢疫所檢疫14天，但邱政洵提醒，對國籍航空機組員也不能放鬆，邊境管制應要一致。

邱政洵表示，台灣疫苗接種策略也應該調整為盡速打滿「兩劑」疫苗，特別是第一線醫護，其餘措施則是入境普篩，社區也應加設篩檢站，提高篩檢量能、醫療準備。