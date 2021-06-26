Delta入侵台灣最南境 屏東兩村莊18歲全部打疫苗

屏東縣枋山鄉病毒傳播鏈12名確診中有6例是印度Delta變異株，屏東縣政府26日在枋山鄉成立前進指揮所。（圖／屏東縣政府提供）

台灣屏東縣枋山群聚感染案，連同秘魯境外移入的台中市嬤孫在內12名確診，有6例是「印度 Delta變異株」，其餘仍在基因序列比對，屏東縣府26日起成立前進指揮所，縣長潘孟安向中央爭取撥補1200劑AZ疫苗 ，今天起連續三天，針對楓港村、善餘村18歲以上採檢結果為陰性的村民施打疫苗，提升民眾保護力。

屏東縣府指出，截至昨天晚間，枋山社區篩檢 站篩檢913人，其中1人快篩陽性，送PCR檢驗結果為陰性，PCR445人為陰性，468人送驗中。由於昨天設在楓港的枋山篩檢站爆量，枋山加祿堂再增設一處篩檢站，今天下午啟用。

屏東縣府從27日起連續三天，在枋山老人活動中心針對楓港村、善餘村18歲以上採檢結果為陰性的村民施打疫苗，提升民眾保護力。

潘孟安說，縣府向中央流行疫情指揮中心爭取撥補1200劑AZ疫苗，成立枋山前進指揮所，由由縣府秘書長邱黃肇崇擔任指揮官，整合各單位進駐，掌握枋寮當地所有狀況，發現狀況第一時間回報，全力防堵境外傳入台灣的印度Delta變異株的傳染鏈。

屏東枋山群聚感染案，縣長潘孟安深夜臉書發文呼籲「請不要將屏東汙名化」。

潘孟安說，病毒，不管從哪裡來，都是致命的威脅，屏東的槍口就要對準掃盪，耍嘴砲的人請閃一邊去，不要妨礙水深火熱的戰士們挺進。屏東的土地不會長病毒，屏東的天空不會飄病毒，但，境外印度Delta變種病毒既已滲入我們的地盤，就是我們的責任，必須窮盡一切辦法揪出它，消滅它。

潘孟安說，屏東從疫情升溫，以最高規格對戰，不只該做的防疫程序如實進行，不斷挺進運作，一直採跨時、跨域、跨團隊的團體戰。現值作戰期間，強敵壓境，「請讓我們專注在滅毒上，強化各種作戰策略，避免戰線拉長擴大才是當務之急。」