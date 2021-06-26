視訊證嚴法師 蔡英文：積極處理慈濟捐疫苗計畫

蔡英文總統26日透過視訊和慈濟證嚴上人通話，討論疫苗相關議題。（取材自蔡英文臉書）

慈濟慈善事業基金會發出聲明表示，盼同意比照台積電、永齡基金會授權慈濟採購疫苗 。蔡英文 總統26日在臉書表示，今天已經跟慈濟基金會的證嚴上人視訊通話，並保證政府會積極處理慈濟捐疫苗一事。

蔡英文指出，台積電、鴻海永齡基金會規畫分別捐贈政府500萬劑BNT疫苗專案，經評估這兩個捐贈單位所提出方案和條件的可行性，及疫苗採購的法律與技術問題後，昨天已簽署開啟專案採購所需的法律文件，政府部門完成了這一階段承諾的協助事項；感謝台積電、鴻海永齡基金會、行政院、指揮中心，在上周五會面後，一周來大家密集會商討論，共同努力，讓專案計畫往前再踏出一步。

蔡英文說，接下來，台積電、鴻海永齡基金會將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，提供必要協助，這些過程都是為了確保未來國人的健康權益保障。

至於慈濟基金會也有意捐贈500萬劑BNT疫苗。蔡英文表示，跟大家保證，政府一樣會積極處理，且今天也透過視訊和證嚴上人通話，並請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。

蔡英文說，距離上次前往花蓮拜訪證嚴上人，已經有一段時間，視訊中自己問候上人，也感謝上人一直為台灣 祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。

蔡英文表示，此刻台灣需要的是攜手克服疫情，無論是採購疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和謠言，更不要分化台灣。相信在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。