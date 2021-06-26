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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

記者謝承恩、許政榆、陳雨鑫、蕭羽耘／台北報導
中央流行疫情指揮中心26日公布台新增80例新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，其中78例為本土個案39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者；另有2例境外移入。另確診個案中新增13例死亡。（截圖自指揮中心記者會直播畫面）
中央流行疫情指揮中心26日公布台新增80例新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，其中78例為本土個案39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者；另有2例境外移入。另確診個案中新增13例死亡。（截圖自指揮中心記者會直播畫面）

台本土疫情尚未趨緩，又面臨境外移入的Delta病毒株威脅。中央流行疫情指揮中心今日公布台新增80例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，指揮官陳時中表示，其中78例為本土個案，39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者；另有2例境外移入。另確診個案中新增13例死亡。

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月11日至6月25日。個案分佈以新北市36例最多，其次為台北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

中央流行疫情指揮中心26日公布台新增80例新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，其...
中央流行疫情指揮中心26日公布台新增80例新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，其中78例為本土個案39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者；另有2例境外移入。另確診個案中新增13例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月24日累計公布13190位確診個案中，已有9916人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案14591為30多歲台籍女性，6月11日自日本返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。案14619為台籍30多歲女性，6月11日自菲律賓返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。2名個案檢疫期間均無接觸他人，故無匡列接觸者。

中央流行疫情指揮中心26日公布台新增80例新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，其...
中央流行疫情指揮中心26日公布台新增80例新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，其中78例為本土個案39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者；另有2例境外移入。另確診個案中新增13例死亡。（圖：指揮中心提供）

台本土趨勢（圖：指揮中心提供）
台本土趨勢（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，台累計1243683例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1227748例排除)，其中14545例確診，分別為1169例境外移入，13323例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計102例移除為空號。自2020年起累計623例COVID-19死亡病例，其中615例本土，個案居住縣市分布為新北市313例、臺北市241例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣9例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

中央流行疫情指揮中心記者會第一排由左到右為疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集...
中央流行疫情指揮中心記者會第一排由左到右為疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

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