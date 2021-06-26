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1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

Delta侵台入境檢驗升級 來自7高風險國一律住集中檢疫所

台灣新聞組／台北26日電
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等七個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。（記者鄭超文／攝影）
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等七個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。（記者鄭超文／攝影）

新冠病毒不斷變異，為防堵最早在印度發現的Delta變異株在台肆虐，指揮中心昨天宣布6月27日起加嚴入境管制，所有入境旅客必須入住防疫旅宿或集中檢疫所14天，印度等七個重點高風險國家一律公費入住集中檢疫所。

昨天新增76例確定病例，均為本土個案，其中34例為居家隔離或檢疫期間或期滿檢驗陽性者，確診個案中新增五例死亡。指揮中心指揮官陳時中指出，扣除34例已掌握，還有42位仍在社區，需要極力疫調，讓確診數慢慢往下，及時阻斷傳播鏈，控制疫情。

台灣再度發現可能感染Delta變異株案例，屏東一名計程車司機日前確診，曾載運的一名確診乘客，為秘魯入境確診祖孫的親戚，雙方住在隔壁。外界原本憂心來自秘魯的Lambda變異株侵台，但陳時中表示，根據基因定序，秘魯入境祖孫感染的是Delta變異株，加上先前已有五例個案，目前台灣累計七例皆為境外移入。

至於Delta變異株是否已進入社區？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，與屏東計程車司機相關的本土病例共七例，其中包括兩起家庭群聚，相關基因定序結果最快今天出爐，一旦再發現Delta變異株，代表台灣出現本土感染案例。

為避免Delta變異株在台造成社區流行，27日起全面加嚴入境管制措施。印度、英國、印尼、孟加拉、秘魯、以色列、巴西為「重點高風險國家」入境旅客，若過去14天有旅遊史或含轉機，入境後一律入住集中檢疫所14天，且入住及檢疫期滿進行PCR檢測，檢疫所與採檢費用皆公費支出。

其他所有入境旅客，入境後應自費入住防疫旅宿或集中檢疫所14天，並於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心嚴管邊境，但檢疫與期滿採檢可能有漏網之魚，先前澳門已驗出來自台灣的確診案例感染Delta變異株，由於該個案已在台灣社區一個月，讓人擔心Delta變異株恐已悄悄地在台灣傳播。

黃立民表示，避免Delta株進入社區，建議「廣篩」，提升檢驗量能，並做好醫療量能準備，Delta株傳播力強，造成傷害可能會更大，若是Delta株真的進入社區，疫苗接種策略就得調整，由於研究顯示，完成兩劑施打，對抗Delta變異株效果較好，應從第一劑施打覆蓋率達六成，改為盡速完成兩劑接種到覆蓋率三成。

行政院長蘇貞昌昨在防疫會議表示，圍堵疫情須確實做好隔離檢疫，請各部會嚴陣以待。

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