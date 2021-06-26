Delta「大魔王」來了 屏東坊山兩村準四級戒備

屏東縣政府發放物資。(取材自臉書)

從秘魯返台一對祖孫，在屏東縣枋山鄉居家檢疫期間確診，昨證實感染Delta變異株。因當地23日起陸續爆發七例本土病例，病毒基因序列比對、感染源釐清仍在進行中，屏東縣政府自主提升當地防疫，除將強制篩檢 外，今天起三天兩村落禁止營業、發家戶物資，提升為「準四級」警戒，全力防堵病毒擴散，兩村居民近千人將接種疫苗 。

綜合媒體報導，屏東縣府表示，縣內六名確診病例，都與枋山鄉63歲計程車司機群聚有關，他載的73歲老翁，和同住的71歲老婦與老婦的孫子都確診，老婦是秘魯返國祖孫的親戚，兩家就住在隔壁。縣長潘孟安昨天宣布啟動對這七名確診者分布的楓港、善餘二村進行全村篩檢，屏東縣物資銀行準備900份防疫民生物資包，發放到楓港、善餘兩村各家戶。

屏東縣政府發放物資。(取材自臉書)

據報導，祖孫經基因定序的消息傳開後，網友在網路議論紛紛，留言「大魔王來了，台灣 人還是沒有疫苗」、「直接封城吧，真的別鬧了」。對此，屏東縣府緊急呼籲網友勿以訛傳訛。

Delta侵台，中央宣布入境者居家檢疫期滿後全面篩檢，新北市長侯友宜昨說，十天前就呼籲全面提升入境普篩，是否已有Delta變異株在台灣，中央應針對病毒分析，若境內出現看不見的隱藏黑數，盼中央明確告知。

台北市長柯文哲說，前幾天有人問Delta會不會進台灣，他就說一定會，因為全世界有，除非台灣鎖國，不然總是會進來。

高雄市長陳其邁表示，Delta病毒株傳播力更勝英變種病毒株，一人可傳染五至八人，真的不要挑疫苗，排到通知就快接種。

新冠Delta變異株已傳播至92個國家，大陸廣州、深圳、東莞近期都傳出Delta變異株所引發的本土疫情。大陸中國疾控中心研究員馮子健表示，Delta變異株很有可能會接替早前的新冠病毒株，成為全球主要流行毒株。

馮子健指出，Delta變異株的臨床表現和既往毒株導致的臨床症狀並沒有顯著差別，仍是發燒、乾咳、乏力等。

對於如何應對Delta變異株？馮子健說，必須加快疫苗接種，才能起到壓制病毒傳播的作用，也可以有效地遏制病毒變異的發生。