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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

黑白集／確診漏接率太高 台成疫情出口者

黑白集
澳門官方18日通報一例台灣移入確診個案，檢測結果感染的正是各國聞之色變的Delta印度變種病毒。圖為桃園機場準備搭機出境旅客穿著全身防護衣在報到櫃檯排隊報到。（記者季相儒／攝影）
澳門官方18日通報一例台灣移入確診個案，檢測結果感染的正是各國聞之色變的Delta印度變種病毒。圖為桃園機場準備搭機出境旅客穿著全身防護衣在報到櫃檯排隊報到。（記者季相儒／攝影）

貿易大國的台灣，誰能料到，有一天輸出的竟是「確診者」。最近中國大陸連續從入境旅客驗出台灣確診者，四川成都就發生兩例，廈門則是三起共15例。最嚴重的一例，是一名台灣男子在澳門被驗出印度變種病毒Delta，他在台灣卻是三採陰。

台灣出口確診案例並非新鮮事，去年在日、韓、越、泰都曾發生；但當時指揮中心一次也沒有承認過，只說可能是偽陽。這次指揮中心比較老實，承認廈門的案例中有六人曾在台確診，應處於「時陰時陽」階段。問題是，這樣的確診者隨便就放出院，不怕到處傳播嗎？

去年台灣為嚴防「武漢肺炎」入侵，切斷了許多兩岸航線，還不准武漢台商及眷屬返台。誰能想像，一年之後卻是角色互換，台灣變成了出口疫情的地方？這下子，換成了對岸激情網友鼓譟，要求「熔斷」兩岸航線。多麼諷刺！

台灣出口這麼多確診者，必須嚴肅看待。試想，這些人都若無其事地出境，手上又拿著「核酸檢測陰性」證明；這除說明我們的篩檢準確度不足，也證明台灣抓確診的「漏接率」太高。簡言之，我們自己沒驗出來的，靠別人幫我們抓出來，這很遜。

台灣新冠死亡率高出世界平均值兩倍，專家都說，一定有很多「黑數」沒被發現。這些輸出的確診者，不都是黑數？

台灣 武漢 航線

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