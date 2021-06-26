黑白集／確診漏接率太高 台成疫情出口者
貿易大國的台灣，誰能料到，有一天輸出的竟是「確診者」。最近中國大陸連續從入境旅客驗出台灣確診者，四川成都就發生兩例，廈門則是三起共15例。最嚴重的一例，是一名台灣男子在澳門被驗出印度變種病毒Delta，他在台灣卻是三採陰。
台灣出口確診案例並非新鮮事，去年在日、韓、越、泰都曾發生；但當時指揮中心一次也沒有承認過，只說可能是偽陽。這次指揮中心比較老實，承認廈門的案例中有六人曾在台確診，應處於「時陰時陽」階段。問題是，這樣的確診者隨便就放出院，不怕到處傳播嗎？
去年台灣為嚴防「武漢肺炎」入侵，切斷了許多兩岸航線，還不准武漢台商及眷屬返台。誰能想像，一年之後卻是角色互換，台灣變成了出口疫情的地方？這下子，換成了對岸激情網友鼓譟，要求「熔斷」兩岸航線。多麼諷刺！
台灣出口這麼多確診者，必須嚴肅看待。試想，這些人都若無其事地出境，手上又拿著「核酸檢測陰性」證明；這除說明我們的篩檢準確度不足，也證明台灣抓確診的「漏接率」太高。簡言之，我們自己沒驗出來的，靠別人幫我們抓出來，這很遜。
台灣新冠死亡率高出世界平均值兩倍，專家都說，一定有很多「黑數」沒被發現。這些輸出的確診者，不都是黑數？
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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區
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