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「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

日再贈台100萬劑AZ疫苗

台灣新聞組／台北26日電
加強國境群體免疫力，在國境第一線的桃園機場工作人員因有高接觸風險，獲專案分配到約3000劑疫苗，衛福部立桃園醫院派醫護人員到機場幫忙施打。（記者鄭超文／攝影）
加強國境群體免疫力，在國境第一線的桃園機場工作人員因有高接觸風險，獲專案分配到約3000劑疫苗，衛福部立桃園醫院派醫護人員到機場幫忙施打。（記者鄭超文／攝影）

日本外務大臣茂木敏充昨宣布再捐贈台灣100萬劑AZ疫苗，據綠營立委透露，應該6月底、7月初進來；據了解，台灣自購的莫德納疫苗第三批預計下周抵台。加上自購及美日分享的疫苗，台灣到7月底約600萬劑確定到手。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌昨再度對日表示感謝，蘇也表示，本月底美國政府致贈台灣的莫德納也將完成檢驗，請指揮中心和地方政府規畫好配送和新增類別的造冊，有效率完成接種。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說很高興，也非常感謝日本，「讓我們提高疫苗施打率、施打對象更廣泛」。中廣董事長趙少康說，現在受捐疫苗國家，台灣國民所得最高，其他受捐國家都比台灣落後很多，「我如果是蔡英文都覺得不好意思」。

企業幫忙政府搶購疫苗外，雲林縣政府計畫自購100萬劑新冠疫苗，與藍營執政的花蓮、南投與台東等縣政府合作，委託盛弘醫藥公司代為採購BNT疫苗。盛弘前天已向食藥署正式遞件申請，共合購500萬劑，但仍在等指揮中心態度。

台灣向美國購買的24萬劑莫德納疫苗，昨已完成封緘檢驗，但指揮中心發言人莊人祥指出，這批疫苗效期至12月15日，暫不發放；將優先發配施打美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，預計6月28日完成封緘檢驗，7月1日開打。

疫苗 台灣 莫德納

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