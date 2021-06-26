聯合報社論／炒高端炒聯亞發國難財 金管會卻只坐視？

聯亞生技子公司聯亞藥23日以每股30元的價格登錄興櫃，搭上母公司新冠疫苗近期將解盲題材，開盤後一路大漲，兩天內已翻漲十倍。（記者高彬原／攝影）

蔡政府宣示要發展國產疫苗 ，並定位疫苗是「戰略物資」；但兩支國產疫苗尚未解盲，即成為股市炒作的標的。高端股價一年來飆升十倍，全賴蔡總統和前副總統陳建仁不斷公開背書，成了萬眾追逐的夢幻愛國疫苗。另一支國產疫苗「聯亞 生技」雖未上市，但其子公司「聯亞藥」也搭上這波疫苗衝浪，日前首度以每股30元（台幣，下同，約 1.07美元）登錄興櫃，兩天內已翻漲十倍。誰在利用國產疫苗發「國難財」，金管會還要繼續坐視下去嗎？

台灣 之所以發生疫苗採購不足的困境，主要原因之一就是蔡政府決定要大力發展國產疫苗。也因為如此，台灣原本應積極對外採購疫苗，布局也逐漸鬆懈；甚至在決策上刻意壓低對外採購，目的就是為了把空間讓給國產疫苗。最嚴重的是，政府去年即對國產疫苗作出「以免疫橋接取代第三期試驗」的決定，形同對有效性未知的國產疫苗作政治加持，也大大增加了其風險。

蔡政府這些決策，都是在台灣疫情太平時所做的盤算，認為以台灣人對新冠病毒的強大免疫力，疫苗只是小事一樁，打什麼都可以過關。誰料5月掀起本土風暴，不僅吹翻了蔡政府的如意算盤，也戳破台灣人免疫力強大的真相。兩個月來，台灣已有600多人死於新冠病毒感染，另有100多人疑猝死於接種，而台灣的疫苗卻仍有一劑沒一劑地倚賴其他國家贈送。從這個角度看，國產疫苗的股價炒作，不是「發國難財」是什麼？這些不良決策，可是沾染著人命的血腥。

尤其可議的是，蔡政府搶在高端二期解盲前夕與國產疫苗簽約，每劑價格高到不可思議，讓廠商得利。為此，中研院士陳培哲不惜辭去疫苗審委以為忠諫；但衛福部仍強行公布國產疫苗的緊急授權使用（EUA）審查標準，宣稱將接受以「免疫橋接」評估疫苗療效。然而，參與審查的財團法人醫藥品查驗中心向美國食藥局（FDA）詢問，FDA直接表明不會接受「免疫橋接」取代三期試驗。這項答覆，不啻讓蔡政府的國產疫苗如意算盤翻船，蔡英文也隨即利用受訪的機會，輕巧收回了她說過「7月開打國產疫苗」的宣示。

蔡政府對高端疫苗情有獨鍾，不僅總統親自前往該公司視察，陳建仁甚至以自己施打經驗大力推薦。這些，均有違政府作為疫苗安全監督者的角色。尤其，最近傳出高端疫苗審查委員有近半遭更換，其中新加入者有多人來自陳建仁的國衛院系統；要說這不是為護航高端而量身打造的「審查團」，其誰能信？

疫苗不僅關係台灣民眾性命，絕不容許政治力操縱其審核，更不能縱容股市炒手利用「假消息」帶風向炒股，而政府官員竟還從旁應和。現在，股市作手炒完高端、炒聯亞，兩支國產疫苗尚未造福台灣民眾，已有人發了滿手橫財，誰令致之？

去年底，高端靠著一紙馬來西亞MGB公司的採購協議炒作利多，一個月即賺進27億元。但最後採購破局，經查證雙方發布的時點與條件均不吻合，但櫃買中心只對高端開罰區區3萬元，完全不成比例。請問，我們的金管會還在嗎？（節錄自聯合報社論）