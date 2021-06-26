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1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

觀察站／施打配送數變 中央只會突襲？

記者王敏旭
中央昨開放18歲以上成人預約候補接種疫苗殘劑。（本報資料照片）
中央昨開放18歲以上成人預約候補接種疫苗殘劑。（本報資料照片）

中央昨突然宣布開放一般民眾預約接種疫苗殘劑，還說要地方政府及醫療院所做最有效運用，但好心肝診所特權施打記憶猶新，中央幾次疫苗配送及施打順序政策轉變，常讓基層覺得被「突襲」，沒有完善規畫與統一指引，也難怪連綠營市長黃偉哲、陳其邁都質疑殘劑施打政策的公平性會遭質疑，就怕最後擔心疫苗浪費的政策變成「壞心肝」，又甩鍋給第一線人員承擔。

北市先前傳出好心肝診所為藝人、商界人士、主播等非符合規範的對象施打疫苗，另外也有多間診所、醫院同樣爆出為不符合資格的對象施打疫苗，引爆「特權疫苗」。但背後根本原因是台灣疫苗數量不足，沒關係就找關係；一旦施打名單出現與權貴相關的名字，即使依規定、並非靠關係也可能被硬說成有關係。

好心肝事件發生後，北市士林區的洗腎診所，為列冊對象施打完疫苗後，有剩餘的疫苗未用完，但因為沒有公文，基層公務員不敢擅自作主，最後把剩餘疫苗丟棄。現在中央一句話，要地方政府及醫療院所做最有效運用，各縣市卻莫衷一是，不知殘劑開放施打是只要18歲以上就可預約、先到先打，還是預約後仍要依排序，遊戲規則中央沒有訂，基層同樣擔心自訂規則、會不會有天又要扛圖利特定人的帽子。

這波本土疫情，第一線護理人員頂著極大壓力，但幾次疫苗配送、接種政策的調整，中央流行疫情指揮中心似乎都是今天公布、明天就要地方政府執行，對執行前應有的準備，卻欠缺中央與地方的溝通、規畫。指揮官陳時中一句「限制太多反而增加疫苗浪費，不是我們想看到的」，等於把消化殘劑責任全推給基層。

指揮中心過去搶購疫苗政策已被認為落後部署，疫苗配送跟施打政策又常讓地方不及準備，難道不能超前部署？

疫苗 疫情 台灣

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