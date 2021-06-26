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美韓有殘劑地圖 王鴻薇：預約一團亂 呼叫唐鳳

記者楊正海／台北26日電
王鴻薇質疑，指揮中心現在開放所有類別都可以預約施打殘劑，預約採取直接向診所登記，沒有公開透明的預約系統，是否等於讓疫苗成為不能說的公關品？（本報資料照片）
王鴻薇質疑，指揮中心現在開放所有類別都可以預約施打殘劑，預約採取直接向診所登記，沒有公開透明的預約系統，是否等於讓疫苗成為不能說的公關品？（本報資料照片）

中央流行疫情指揮中心上午宣布從今日起，施打單位每天最後一瓶殘劑可供尚未開放類別的接種對象施打。台北市議員王鴻薇批評，指揮中心一句話就開放施打，卻沒有做好相關配套，引發基層衛生單位和民眾一片混亂。蔡政府最引以為傲的天才政委唐鳳，趕快出面，建立公開的預約系統。

王鴻薇表示，指揮中心宣布殘劑可供18歲以上民眾施打，但要去哪裡預約？去哪裡打？都沒有詳細配套說明。今天早上起，民眾就開始打爆診所和醫院的電話詢問，但基層人員對相關規定也是一無所知，衛生局推給醫院，醫院又推給衛生局，簡直是一團亂。到了下午，台北市雖然公布了診所名單，但有民眾打電話去問，卻根本不接受殘劑預約登記。

王鴻薇質疑，指揮中心現在開放所有類別都可以預約施打殘劑，預約採取直接向診所登記，沒有公開透明的預約系統，是否等於讓疫苗成為不能說的公關品？

王鴻薇表示，殘劑施打沒有做好預約系統，根本就是玩假的，也呼籲蔡政府最引以為傲的天才政委唐鳳趕快出面，建立公開的預約系統，否則全台殘劑預約制度各玩各的，對民眾來說既混亂又不公平。

中時新聞網報導，國民黨團書記長鄭麗文表示，南韓、瑞典已有建置疫苗殘劑地圖的先例，可供民眾查詢附近診所的殘劑狀況、提供上網登記及即時通知民眾到場施打，美國也有民間公司與各地診所合作，提供有意願等待殘劑的民眾名單，讓各診所在有殘劑時，能透過App推播通知民眾進行接種。她點名行政院政務委員唐鳳應超前部署建立「殘劑預約系統」，讓施打疫苗殘劑也能速戰速決。

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