「怕打到國產」 殘劑開放瘋搶 綠市長：恐特權遍地開花

指揮中心昨開放18歲以上預約打疫苗殘劑，讓不少施打站出現排隊等候人潮。（記者劉學聖／攝影）

指揮中心突宣布殘劑開放全民接種，但標準不明，昨出現年輕人搶打、老婦預約後晚到卻沒得打等亂象。各地衛生單位、醫療院所電話被打爆，不滿中央一句話，但如何造冊、如何管理都無規畫，掀起新一波「殘劑之亂」。有民眾因是全家經濟支柱，怕染疫會讓家裡生計陷入困難，更怕傳染給家人，希望能排到殘劑，更有年輕人直言自己排序很後面，萬一等到的是國產疫苗 ，不如來搶看看。

中央昨天上午宣布開放殘劑施打後，各地不少衛生單位、醫療院所的電話被民眾打爆，基層一片哀號。由於每處接種站每天最多釋出四劑殘劑，相較於民眾的踴躍預約，簡直杯水車薪。

晴光診所臉書表示，殘劑數量不多，也並非天天都有殘劑，目前預約名單500至600人，已截止登記殘劑，「本院已經盡力」，並打上六個哭臉。（取材自臉書）

位於台北市中山區的晴光診所「預約到爆」，預約名單500至600人，昨天下午2時緊急在臉書宣布，指疫苗殘劑登記程序要喊卡，因為候補名單已來到5、600人，但殘劑數量並不多、也不是天天都有。

台中市前天以殘劑打了116人，昨天一早多個快打站就出現排隊打殘劑人潮。沒有殘劑的快打站還被等待民眾嗆「施打率這麼低？怎麼可能沒有？」一處快打站有名一早就到場等候的60歲男子打到最後的殘劑；另名預約但遲到的阿嬤抵達時卻無疫苗可打，當場生氣，現場人員只好緊急安排另外施打時間。

地方衛政人員說，新指引讓他們「剉咧等」（憂慮驚怕），一位醫院行政單位人員更形容，此舉如同提前宣布「鬼門開」，可想而知將有大規模客訴。

部分基層衛生單位對新指引感到錯愕，因形同打破施打序列，先前公布序列，篩選接種資格，有什麼意義？「官員隨便一句話，我們後面很難控管」。

台南市長黃偉哲質疑「遍地殘劑恐造成特權遍地開花」。高雄市長陳其邁也說，殘劑問題涉及公平性。桃園市長鄭文燦和新竹市長林智堅都建議中央統一制定標準，避免混亂。台北市長柯文哲 說，醫學倫理比法律重要，講最後會變特權，「不需要啦」。

新北市長侯友宜 說，中央光公布，卻帶給第一線單位相當的困擾，也會被人質疑是否有特權，執行上有很大挑戰，中央完整規畫才能讓地方好執行。

指揮中心副指揮官陳宗彥昨天說，殘劑由醫療院所接種，由於每天不知道會剩多少劑量，可能剩一、兩人，一定得就近通知，無法跨縣市，接種完畢後，接種站必須將資料上傳至全國性預防接種資訊管理系統。