堵變異株 27日起入境台灣集中檢疫 7高風險國公費

防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

新冠病毒不斷變異，為防堵最早在印度 發現的Delta變異株在台肆虐，指揮中心25日宣布6月27日起加嚴入境管制，所有入境旅客必須入住防疫旅宿或集中檢疫所14天，印度等7個重點高風險國家一律公費入住集中檢疫所。另外，避免疫苗 殘劑造成浪費，指揮中心宣布開放一般民眾施打，消息一出，各地接種疫苗醫療院所預約踴躍。

增76例5死 「還有42位在社區」

25日新增76例確定病例，均為本土個案，其中34例為居家隔離或檢疫期間或期滿檢驗陽性者，確診個案中新增5例死亡。指揮中心指揮官陳時中指出，扣除34例已掌握，還有42位仍在社區，需要極力疫調，讓確診數慢慢往下，及時阻斷傳播鏈，控制疫情。

台灣再度發現可能感染Delta變異株案例，屏東1名計程車司機日前確診，曾載運的1名確診乘客，為秘魯入境確診祖孫的親戚，雙方住在隔壁。外界原本憂心來自秘魯的Lambda變異株侵台，但陳時中表示，根據基因定序，秘魯入境祖孫感染的是Delta變異株，加上先前已有5例個案，目前國內累計7例皆為境外移入。

Delta進社區？結果最快26日出爐

至於Delta變異株是否已進入社區？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，與屏東計程車司機相關的本土病例共7例，其中包括兩起家庭群聚，相關基因定序結果最快26日出爐；一旦檢出Delta變異株，表示Delta變異株已有本土感染。

屏東縣政府表示，枋山鄉本土群聚7人的病毒株基因序列還在比對中，尚無法證實是傳染鏈，一切以中央公布為準，以免觸法。

以、英病例回升 Delta占逾7成

世界衛生組織（WHO）公布，目前全球逾85個國家出現Delta變異株病例，歐洲疾控中心（ECDC）評估其傳播力較Alpha（英國 變異株）高40%至60。國際間部分疫苗接種率較佳的國家，包括以色列及英國等，近期病例數回升，發現Delta變異株病例占比達7成以上。

為避免Delta變異株在台造成社區流行，27日起全面加嚴入境管制措施。印度、英國、印尼、孟加拉、秘魯、以色列、巴西為「重點高風險國家」入境旅客，若過去14天有旅遊史或含轉機，入境後一律入住集中檢疫所14天，且入住及檢疫期滿進行PCR檢測，檢疫所與採檢費用皆公費支出。

其他所有入境旅客，入境後應自費入住防疫旅宿或集中檢疫所14天，並於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

指揮中心25日宣布疫苗殘劑可供18歲以上成人預約候補接種後，各地衛生單位、醫療院所都出現詢問潮，但也出現年輕人打到殘劑、長輩還沒等到疫苗的亂象；多位綠營地方首長擔心再發生疫苗特權風波，基層醫療人員預約電話接不完，研判接下來將有更多民怨與客訴。