我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登指示FEMA協助佛州海景公寓坍塌救災

邁阿密海景公寓坍塌 至少4死 逾159人失蹤

日本再送台灣疫苗 蔡英文表達感謝

記者蔡晉宇／台北報導
日本再送台灣疫苗，蔡英文總統感謝。圖／取自蔡英文臉書
日本再送台灣疫苗，蔡英文總統感謝。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天表示，今天日本政府宣布，預計7月將再提供台灣100萬劑AZ疫苗，要再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好的深厚情誼。

蔡英文說，去年年初當台灣決定要贈送口罩給需要幫助的國家時，也有很多民眾主動響應，透過健保APP，捐出自己沒有領的口罩，希望能為遏止全球疫情擴散，盡一份心力；相信當初大家單純想幫助其他國家的心情，跟今天日本與其他國家幫助台灣的心意是一樣的，這是人性最珍貴的地方。台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖。

蔡英文指出，現在在全球疫苗供應不穩定的狀況下，包括日本、美國、立陶宛，民主國家的朋友，基於共同價值、互助互惠，為台灣帶來及時雨。這些民主夥伴願意協助台灣，提供「民主疫苗」，每一份支持台灣的力量，也讓更多台灣人堅定相信，民主制度可以克服疫情挑戰。

蔡英文表示，積極走向世界，在有能力時幫助別人，對於別人的幫助也心存感謝，有來有往、不卑不亢，這才是一個國家應該有的態度。也要拜託大家，隨著疫苗持續增加，更要努力提升施打率，指揮中心持續滾動檢討疫苗施打規劃，就是希望讓更多人可以趕快打到疫苗。

台灣 疫苗 日本

上一則

日本再捐台100萬劑疫苗 趙少康：我是蔡英文都不好意思

下一則

台義大醫院證實張顯耀打疫苗 高雄市：將依法調查

延伸閱讀

日本再捐台100萬劑疫苗 趙少康：我是蔡英文都不好意思

日本再捐台100萬劑疫苗 趙少康：我是蔡英文都不好意思
張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外
不怕惹議 羅智強加碼：蔡英文是超級無能無良無恥乞丐

不怕惹議 羅智強加碼：蔡英文是超級無能無良無恥乞丐
蔡英文接種指示變希望 藍酸：自我校正回歸？

蔡英文接種指示變希望 藍酸：自我校正回歸？

熱門新聞

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國在台協會（AIT）19日晚證實，20日將有250萬劑莫德納疫苗抵台。取材自AIT臉書

250萬劑莫德納疫苗20日抵台 AIT：展現美對台灣的承諾

2021-06-19 09:04
台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

2021-06-21 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯