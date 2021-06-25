日本再送台灣疫苗 蔡英文表達感謝

日本再送台灣疫苗，蔡英文總統感謝。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天表示，今天日本 政府宣布，預計7月將再提供台灣 100萬劑AZ疫苗 ，要再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好的深厚情誼。

蔡英文說，去年年初當台灣決定要贈送口罩給需要幫助的國家時，也有很多民眾主動響應，透過健保APP，捐出自己沒有領的口罩，希望能為遏止全球疫情擴散，盡一份心力；相信當初大家單純想幫助其他國家的心情，跟今天日本與其他國家幫助台灣的心意是一樣的，這是人性最珍貴的地方。台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖。

蔡英文指出，現在在全球疫苗供應不穩定的狀況下，包括日本、美國、立陶宛，民主國家的朋友，基於共同價值、互助互惠，為台灣帶來及時雨。這些民主夥伴願意協助台灣，提供「民主疫苗」，每一份支持台灣的力量，也讓更多台灣人堅定相信，民主制度可以克服疫情挑戰。

蔡英文表示，積極走向世界，在有能力時幫助別人，對於別人的幫助也心存感謝，有來有往、不卑不亢，這才是一個國家應該有的態度。也要拜託大家，隨著疫苗持續增加，更要努力提升施打率，指揮中心持續滾動檢討疫苗施打規劃，就是希望讓更多人可以趕快打到疫苗。