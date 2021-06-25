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日本再捐台100萬劑疫苗 趙少康：我是蔡英文都不好意思

記者周志豪／台北25日電
疫苗施打示意圖。(本報資料照片)
疫苗施打示意圖。(本報資料照片)

日本今天宣布，將再贈送台灣100萬劑AZ疫苗。中廣董事長趙少康表示，感謝日本善意，但現在受捐疫苗國家中，台灣國民所得最高，其他受捐國家都比台灣落後很多，他們才真正需要人家捐，「我如果是蔡英文都覺得不好意思」。

趙少康表示，疫苗取得第一優先應是政府買，「你又不是沒錢，台灣有5400億元美元外匯存底」；第二是國內捐，郭台銘、台積電、慈劑、佛光山有能力，民間有能力也是國力延伸；真不行再外國捐，老是靠外國捐也不是辦法。

趙少康質疑，蔡政府之前擋鴻海創辦人郭台銘買疫苗，擋不住壓力就拉台積電一起開綠燈，稀釋郭的善意，結果現在慈濟要捐，蔡英文總統態度顯然又不一樣，有什麼道理慈濟還是要原廠授權？以不三不四理由阻擋是什麼意思？

中廣董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

行政院發言人羅秉成稱慈濟不能比照郭台銘案，是因郭是緊急採購。趙少康反問，難道慈濟不緊急？今天就算郭台銘捐贈案也還在審查，慈濟加進來一起處理，不是很好？認為是好事就放行，如果進不來台灣也沒有損失。

趙少康批評，慈濟信眾幾百萬，還是要證嚴上人也要求跟蔡總統見面當面拜託，蔡政府才要放行？提醒蔡政府，一定要搞到這個地步，場面可能就不太好看，不點不亮。

趙少康說，出家人不打狂語，慈濟敢說與BNT疫苗原廠有聯繫一定有所本，現在希望取得政府授權，既然蔡政府能給郭台銘與台積電授權，為什麼不能給慈濟？真給授權搞不好慈濟會是第一家拿到BNT疫苗。

對於日本再捐AZ疫苗，趙少康分析，日本應該是看到AZ疫苗在國外有副作用，反正有其他疫苗可以選，就不要這疫苗，但畢竟AZ疫苗經過完整人體試驗，現在也是全世界打的最普遍，對日本雪中送炭都心懷感謝。

疫苗 趙少康 台灣

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