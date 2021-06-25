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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

記者謝承恩、許政榆、蕭羽耘、陳雨鑫／台北報導
陳時中說，25日本土確診人數新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案。其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另確診個案中新增5例死亡。（截圖自記者會直播）
陳時中說，25日本土確診人數新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案。其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另確診個案中新增5例死亡。（截圖自記者會直播）

本土疫情仍未平息，台三級警戒延長至7月12日。25日本土確診人數新增76例新冠肺炎確定病例，均為本土個案。其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另確診個案中新增5例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中，扣除34例已掌握，還有42位仍在社區，未來疫調後再往下減，目前解隔率73.9%，住院的相對比較少，疫苗量能比較充分。

25日本土確診人數新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案。其中34例為...
25日本土確診人數新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案。其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另確診個案中新增5例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，25日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年5月18日至6月24日。個案分ㄏ以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，25日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日。

本土趨勢。（圖：指揮中心提供）
本土趨勢。（圖：指揮中心提供）

25日本土確診人數新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案。其中34例為...
25日本土確診人數新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案。其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另確診個案中新增5例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月23日累計公布13061位確診個案中，已有9650人解除隔離，解隔離人數達確診人數73.9%。

指揮中心統計，截至目前台累計1213717例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1197732例排除)，其中14465例確診，分別為1167例境外移入，13245例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計610例COVID-19死亡病例，其中602例本土，個案居住縣市分布為新北市306例、臺北市238例、基隆市19例、桃園市16例、彰化縣9例、臺中市4例、新竹縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小...
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、農委會主委陳吉仲；第二排左起醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（截圖自記者會直播）

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