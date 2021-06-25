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疫苗出現緩打潮 陳時中：擬擴大接種對象

台灣新聞組／台北25日電
中央疫情中心指揮官陳時中坦言這兩天出現緩打潮，是否開放往下施打還需要仔細評估，圖為高雄展覽館民眾接種情況。（記者劉學聖／攝影）
中央疫情中心指揮官陳時中坦言這兩天出現緩打潮，是否開放往下施打還需要仔細評估，圖為高雄展覽館民眾接種情況。（記者劉學聖／攝影）

國際援台新冠肺炎疫苗陸續到貨，指揮中心宣布從7月1日起擴大接種對象到第八類。但目前疫苗接種速度變慢，指揮中心指揮官陳時中表示，之前AZ疫苗一天可以打到15萬劑，但近兩天單日接種人數約5萬人，外界擔心出現緩打潮不利防疫，陳時中表示，將針對目標族群保留一定數量，其餘就往下開放。

根據疾管署公布統計數據，6月23日疫苗接種人次為5萬3068，目前涵蓋率約7.43%。陳時中認為「這兩天稍微緩打」，未來希望一周可以接種100萬劑，現在每天5萬劑，需要強力宣導。

陳時中表示，今天上午舉行的全國防疫會議中，將討論疫苗殘劑是否開放給優先接種對象外的民眾施打；地區公車、貨運司機是否納入接種對象，也會一併在會議中討論，若有共識就能開放；至於醫護同住家人則因身分認定有困難，還在研究中。第九類對象之後怎麼開放，會根據當下疫情控制狀況與專家討論，接下來的目標接種族群，染疫風險高時要保護危險族群成為重症，染疫風險低時，則以恢復社會力為主要方向。

面對緩打現象，發言人莊人祥補充，過去流感疫苗接種也是第一周開打時衝很高，之後趨緩，但目前接種人數大多維持在單日5萬左右，若維持如此人數，目前AZ疫苗約還有35萬劑，一周之後，7月1日即開放第八類人員開始接種。

指揮中心統計，第一至第三類接種人數已超過預估，第五類機構及社福照護系統人員及照顧者約5成已接種；75歲以上長者和孕婦預估168萬人，目前僅接種約37萬人，需要加強。指揮中心公布，昨天新增34例疫苗接種後發生死亡不良事件，目前已有26件解剖，初步研判死因皆與疫苗無關。

台中和彰化都已出現疫苗「緩打潮」，符合資格被通知的長者僅三、四成報到並完成注射，大排長龍的情景消失，各注射站戶外等候區都有空位；有長者與家屬說：「老人家身上多少有慢性病，那麼多打了疫苗卻死亡，怕怕的！」

林口長庚兒童感染科教授黃玉成表示，長者或許受到近日媒體報導不敢出來打疫苗，過去流感疫苗接種只要傳出死亡案例，就會出現緩打，但不良事件不一定和疫苗有關。他也認為，主要還是疫苗要充足，且讓民眾有所選擇，若只有一種疫苗且照順序開放，就會有人因為不敢打某種品牌，出現等不到人的狀況。

國民黨立院黨團書記長鄭麗文昨表示，因為疫苗數量嚴重不足，政府嚴格規定接種順序，預約的人沒來臨時找不到合適的人來接種，開封後恐怕就要丟掉，她已去函衛福部建議即刻規畫殘劑預約系統，以免讓珍貴的疫苗造成浪費。

流感疫苗 陳時中 防疫

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