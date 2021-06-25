疫情衝擊 台無薪假逾萬人 住宿餐飲倍增

受到疫情衝擊，台灣無薪假通報實施人數大增。（本報資料照片）

勞動部昨公布無薪假數據，本期減少工時事業單位987家，實施人數達1萬229人，比上期增加362家、3846人。其中，住宿餐飲業占2864人，較上期增加1892人，暴增近兩倍。這也是自去年12月無薪假人數降至萬人以下後，再度飆破萬。勞動部官員直言，由於三級警戒仍持續，預估短期內無薪假人數無法降下來。

據勞動部統計，本期住宿餐飲業無薪假人數為2864人，比上期增加1892人，人數居冠；其次是製造業1894人、批發零售業 1559人、運輸倉儲業1169人；家數則以批發零售業246家最多，再者是住宿餐飲業175家、支援服務業171家。

勞動部條平司長黃維琛表示，三級警戒期間，民眾減少外出旅遊、用餐，觀光 景點的住宿、一般餐飲店大受影響，連帶周邊的紀念品店、商圈賣店、客運業、租車 業都受衝擊；他觀察到，列在醫療保健及社工服務業的日照中心、托嬰中心無薪假人數也明顯增加，其他服務業本期也有327人，其中大半是髮廊業。

黃維琛說，若以縣市區分，雖然新北市增加的人數、家數最多，但以觀光著稱的宜蘭縣則增幅最大，從原本七家、82人增至40家、914人，人數暴增近十倍。