北農群聚 65人染疫 市場專案首日 攤商進場卡卡

北市府規定24日凌晨起未持有陰性證明者，不得入雙北果菜批發市場。批發市場所有從業人員在雨中排隊，接受篩檢證明查驗。記者林澔一／攝影

台北農群聚事件因擴大篩檢 ，累計65人染疫。中央流行疫情指揮中心24日啟動「市場專案」，有攤商不知必須持新冠肺炎採檢陰性證明才能進北農買賣，氣得大罵「這樣我要怎麼做生意」；也有承銷商抱怨，說好優先施打疫苗 卻只有攤位註冊人被排入，同攤位員工不能施打，就算所有攤商完成接種也僅占全市場1/4，難道不會出現防疫 破口？

24日晨北農第一（萬大）果菜市場僅留4個出入口，由警方與工作人員檢查是否持有陰性證明。1名男子持紙本證明要進場，被發現竟是「5月間的陽性證明」。他說，上個月他篩陽而居家隔離14天，期滿後沒再篩，不知道這樣不行；工作人員告知，必須6月20日以後篩檢陰性證明才能進場，他摸摸鼻子走人。

另名婦人在入口處秀出手機上的快篩證明截圖，也被拒絕進場，她說是媳婦幫忙弄的，以為秀出螢幕就可以了，怎麼這麼麻煩？也有像她一樣，把螢幕截圖列印成紙本被拒入場。還有攤商不清楚市場專案，沒篩檢就想進場做生意，被攔下後氣得大罵無法做生意，但也有攤商把陰性證明貼在運菜車上方便出入。

1名承銷商表示，許多人到現場才知可下載「健保快易通」察看快篩結果，因此24日排隊的人不少，都卡在門口；另外，24日深夜至凌晨，在濱江市場（北農2市）快篩站沒給紙本證明，造成許多不方便。

新北板橋果菜市場分兩頭管制進場，為方便不擅使用電子證明的長者，開放現場申請通行證。1名水果行老闆擔憂有人拿「假證明」蒙混進場。也有承銷商說，中央只說要拿快篩證明，但證明效力多久卻沒詳細說明，如果每周要篩一次就太麻煩了，希望更便捷些。

疫苗施打也遭抱怨。北農陳姓承銷商說，中央與地方都宣布，批發市場相關人員採陰後優先施打疫苗，其實每攤位只有1個註冊章，只有註冊者可施打，「我自己打有何用？每天一起工作的員工會不會感染？夫妻共營攤位，丈夫打了、老婆卻不能打，好嗎？」

他說，未來就算所有攤商都施打疫苗，整個市場也只有1/4接種，難道不會出現防疫破口？「政府怎麼這麼爛？只知道坐在辦公室吹冷氣。」他還透露，前天某攤位1人確診、1人快篩陽性，旁邊攤位24日還繼續經營，「我們都很害怕、膽戰心驚」。

台北市議員簡舒培也接獲批發市場員工陳情，指疫苗接種名單出現了與市場工作人員不符狀況，可能因造冊太急，每天在批發市場進出的供貨老闆未被列入，接種名單上也有不在市場活動者。

北農表示，施打名冊是按登記在案的承銷人、助理承銷人、相關從業人員，包括送貨工、清潔工，名單報送市府安排施打；目前不會讓名單以外者施打，會將業者意見上報。

北市府市場處說，北農相關人員約4千人要施打疫苗，施打名冊由北農查證、核實後提交，施打對象一定是從業人員。北市副市長黃珊珊說，目前疫苗已經打了1,700多人，周5前4千多人會打完。