台新冠致死率4.5% 高出全球 解隔離有新標準

三級警戒延長，各行各業受影響，政院宣布擴大紓困，但許多商家還是哀號。一家商店門口停止營業的公告塗改三次，還來不及補上最新的防疫警戒期限。記者邱德祥／攝影

紓困 納入打工族 減收電費

台灣疫情 影響全台民生經濟，行政院24日通過紓困4.0精進方案，擴大紓困範圍，新增打工族、加碼勞工紓困貸款名額，同時也取消6月夏日電價等，預計整體獲紓困者將達820萬人，因減收電費受惠的用戶達1,095萬戶。

防疫三級警戒期間，居家辦公、上課等導致家庭用電量增加，台電針對住宅用戶，6月不實施夏月電價，將改以非夏月電價計費，預計受惠用戶約1千萬戶。另因疫情致營運發生重大困難的服務業及農業用戶，今年5至7月電費也有減免優惠。

疫情至今未見趨緩，因染疫而死亡人數24日再增6例，自去年累計至今，已有605名確診者死亡。台灣24日新增病例再度破百，新增本土案例129例，境外移入1例；新增6例死亡個案中，男性5名、女性1名，介於50多歲至90多歲。

案例往上 解隔離有新標準

指揮官陳時中說，最近案例微幅往上，但整體疫情趨勢仍往下，「近來這些案例數當然都跟幾個群聚有相關聯，相對數字就會比較多一點。」

指揮中心發言人莊人祥指出，因台灣本土新增案例趨緩，加上為了防堵印度變種（Delta）病毒。針對新冠患者解除隔離有新標準，包含退燒至少1日、距發病日達10天，且核酸採檢為陰性或Ct值逾30，才能解隔離。

外傳三級警戒可能延到中秋節，台北市長柯文哲也說9月才能恢復正常生活，陳時中指出，三級警戒延到7月12日，但有些事情要努力，包括疫調與民生產業健康監測專案，才能判斷整體警戒情況。

台灣新冠肺炎致死率從5月11日至今已達4.5%，比全球平均值2.17%高出許多。前疾管局長蘇益仁24日分析，新冠肺炎發病死亡，平均反映在疫情高峰後三周，如今的死亡人數是雙北5月15日起，連日確診病例數破百累積的結果。

柯：印度變種病毒遲早會來

進入社區感染後，前三個月死亡數據通常較高。蘇益仁以義大利為例，疫情剛爆發的前一個月，大部分染疫病故者都是老年人，致死率介於5%到10；台灣社區感染病例起初在萬華發生，尤其阿公店、剝皮寮確診相關以老年人為主，死亡率相對較高，等待疫情控制，隨著篩檢總數變多，致死率有可能下降。

柯文哲則說，不是死亡率高，是黑數太大，很多感染沒抓出來，台灣醫療在全球排名，不可能在平均以下，應該是分母被低估、黑數加1倍。

印度變種病毒（Delta）成為全球擔憂焦點。柯文哲也表示，「遲早會進來（台灣），新常態就是與狼共舞，要學習與病毒共存，不要幻想沒有的世界。」柯說，「美國都擋不住了，我們什麼理由擋得住？」