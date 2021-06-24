日本是否再供台疫苗 謝長廷：「疫苗乞丐」說到此為止

謝長廷希望疫苗乞丐說到此為止。圖／取自謝長廷臉書

美國及日本 相繼捐贈台灣疫苗 ，有政治人物指台灣是「疫苗乞丐」，駐日代表謝長廷昨天說若有不正確的解讀出現，捐贈者會感到挫折，進而思考是否追加贈送；謝長廷今天表示，拜託一、兩天不要講負面評價，讓日本研議追加捐贈趕快順利過關，「第二批迅速實現！」

台北市議員羅智強日前表示台灣是疫苗乞丐，說法一出遭綠營批評；謝長廷昨天到將於東京奧運接待台灣隊伍的靜岡市交流時被問到這一說法會不會影響日本政府「檢討」（研議）追加提供疫苗給台灣時，表示日本、美國好意送疫苗給台灣，如果結果適得其反或是有不負責任的謠言、不正確的解讀出現，對於疫苗捐贈者來說當然是一個挫折。

謝長廷在臉書上表示，他誠懇希望「疫苗乞丐」的說法到此為止，朝野就政策預算的攻防是民主國家正常現象，但疫苗涉及的是全民利益，爭取來的疫苗是給台灣而不是給任何政黨或任何個人，每一類注射疫苗優先順序裡都有各政黨的支持者，這是大家共同的利益。

謝長廷說，若把疫苗的捐助醜化或負面化，那當然會影響是否繼續提供，以及時間和數量，有人說他這樣講是甩鍋，根本不會有影響，但這是用在台灣的政治推測否定駐外單位第一線的實際經驗。

謝長廷說，現在到了最關鍵的時刻，希望大家一起努力，若不滿意他的說法，罵他、酸他、糗他甚至要他道歉都可以，事情過後他可以敘述具體事實並提出文書來證明說法，他只拜託一、兩天不要講負面的評價，讓「檢討」趕快順利過關，第二批迅速實現。