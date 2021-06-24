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日本施打莫德納傳首例死亡 台指揮中心：與疫苗無關

記者謝承恩、楊雅棠、陳雨鑫、許政榆／台北報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／取自指揮中心記者會直播畫面
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

針對日本施打莫德納疫苗傳出疑似接種後死亡首例，另外據美國數據指出，施打mRNA疫苗後，傳出有心肌炎、心包膜炎比例高，引起民眾疑慮。台灣指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前日本該死亡案例為蜘蛛膜下腔出血，初步研判跟疫苗接種無關。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前日本剛開打莫德納疫苗，已累計40多萬人，目前爆出首例接種不良事件，是一位90多歲民眾，出現蜘蛛膜下腔出血，目前該症應非疫苗所引起，仍持續在研判。

他表示，除了莫德納疫苗外，輝瑞也會引起不良反應。其中開放12歲至30歲青少年及青年接種mRNA疫苗，會出現心肌炎、心包膜炎等案件數較多。根據美國預防接種諮詢委員會（ACIP）報告分析，發現接種第二劑mRNA疫苗，發現年輕男性有高於預期值。另外不管性別的12歲至39歲年齡者，每百萬劑於第二劑接種者有12.6%於接種後一周內出現心肌炎、心包膜炎等症狀，總計393例個案。

但羅一鈞說，這些個案多恢復良好，無人死亡，風險評估即使青少年等，施打疫苗仍舊是利大於弊，美國疫情仍流行中，罹患新冠仍是有機會轉為重症，經過評估還是建議接種。

羅一鈞指出，目前日本剛開打莫德納疫苗，已累計40多萬人，目前爆出首例接種不良事件...
羅一鈞指出，目前日本剛開打莫德納疫苗，已累計40多萬人，目前爆出首例接種不良事件，是一位90多歲民眾，出現蜘蛛膜下腔出血，目前該症應非疫苗所引起，仍持續在研判。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

疫苗 美國 莫德納

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