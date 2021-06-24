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台本土確診增129例、6死 新北54例最多

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

台灣新聞組／台北24日電
指揮官陳時中。（直播截圖）
指揮官陳時中。（直播截圖）

中央流行疫情指揮中心24日公布台灣新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

台新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另...
台新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之129例本土病例(其中73例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者)，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為臺北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

本土趨勢。圖／指揮中心提供 楊德宜
本土趨勢。圖／指揮中心提供 楊德宜

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

指揮中心統計，台累計1180,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1164226例排除)，其中14389例確診，分別為1167例境外移入，13169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號病例(案10029)，累計102例移除為空號。自2020年起累計605例COVID-19死亡病例，其中597例本土，個案居住縣市分布為新北市304例、臺北市237例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另...
台新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。（圖：指揮中心提供）

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