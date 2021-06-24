高市+9、基隆+2確診 綠南北夾擊轟雙北沒疫調

台北市長柯文哲23日晚到疾管署開會，媒體問疫情是否生變？他僅回覆「都是媒體在造謠」。（記者胡經周／攝影）

高雄市昨一口氣暴增九例確診個案，其中仁武群聚就多達七人，溯源疫調與新北市恩主公醫院院內感染源有關。高雄市長陳其邁昨難掩怒火說，群聚指標個案「案14359」，就住在恩主公確診病例隔壁房，沒疫調也未匡列隔離，出院返回高雄造成兩個家庭群聚感染，要求新北市應重啟疫調並回溯至5月22日。

恩主公醫院副院長林建宇昨晚表示，個案回診時已強烈懷疑染疫，但要求個案住院遭拒，病歷都有記錄；目前單憑電腦斷層掃描報告不能強制病人篩檢、住院，導致個案回高雄釀成家族感染。

對於陳其邁昨以「離譜」形容新北市作為，新北市府幕僚認為，這是陳藉機把問題甩鍋給新北，要讓市長侯友宜難堪。

基隆市長林右昌昨也公布兩名基隆市民在北農工作染疫的疫調結果，質疑這本應由台北市詳細疫調並匡列篩檢，為何等到6月11日後，透過基隆市府防疫 單位才發現？可見台北市長柯文哲「睜著眼睛說瞎話」。

對此，北市府發言人陳智菡反嗆，疫調權限在居住地的地方政府，林右昌卻要北市疫調，是搞不清楚疫調規則嗎？

陳時中（中）23日清晨前往北農第一果菜市場了解作業情形與動線。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

此外，對於北農爆發疫情 ，中央與地方共同決定採取施打疫苗、快篩陰性進場來阻斷疫情傳播，但防疫作法卻不同調。衛福部長陳時中、台北市長柯文哲昨天清晨先後到北農第一果菜市場視察，各走各的；陳時中建議直接進行核酸檢驗提高篩檢效率，柯回「講沒有用，要能實際執行。」

台灣 民意基金會最新民調，關於疫情期間台灣人對六都市長防疫表現的評價，在20歲以上台灣人眼中，45.5%覺得新北市長侯友宜表現較好，36.7%覺得台北市長柯文哲表現較好，27.8%覺得高雄市長陳其邁表現較好，18.1%覺得台中市長盧秀燕表現較好， 8.9%覺得桃園市長鄭文燦表現較好，8.6%覺得台南市長黃偉哲表現較好，6.7%覺得都很好，2.1%覺得都不好，11.8%不知道。