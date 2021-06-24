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對抗Delta變種病毒 專家籲打3劑疫苗

台灣新聞組╱台北24日電
施打疫苗。(中央社)
施打疫苗。(中央社)

印度變種病毒株Delta被世界衛生組織（WHO）示警為全球主要流行病毒株之一，台灣疫苗接種率低，是最易遭Delta變種病毒攻擊的地區之一。台灣祭出嚴守邊境、解隔離前篩檢政策，台大公衛學者指出，英國近期疫情再現高峰，新增個案99%都感染印度株，住院死亡風險倍增，若只打一劑AZ或BNT疫苗，對印度株保護力較弱。

已遭變種病毒侵襲的國家，紛紛祭出打第三劑疫苗防範。台灣馬偕醫院感染科主任紀鑫分析，Delta變異株對免疫力較差的兒童與老年人影響較嚴重，AZ施打兩劑後對Delta變異株保護力剩64%，莫德納疫苗保護力則從九成降至八成左右。台灣應讓老年人施打對Delta變異株保護力較高的莫德納疫苗，免疫力較佳的青壯年施打AZ疫苗，才能保護高齡者。

至於各藥廠也為了研發可增加對新冠變異株保護力的「次世代疫苗」，紀鑫認為台灣當然要有動作，考量增購新疫苗。當疫苗仍奇貨可居時，現在就要研究購買可打第三劑的疫苗量，或採買次世代疫苗。

台大公共衛生學院教授陳秀熙示警，「若這支病毒一旦侵襲，所有症狀篩檢與檢測政策恐怕得全面調整。」因為除了傳染力較高，Delta變異株對台灣防疫最大的考驗，是第一關的症狀篩檢。

根據研究，以往的新冠病毒的典型症狀，是疲勞、咳嗽、喪失嗅味覺，但英國監測到的Delta變異株主要症狀為頭痛、流鼻水、咳嗽，因為確診者不舒服的情況就像重感冒，第一線醫療人員要透過旅遊史的風險評估研判通報非常困難。因此應該針對特定地區或國家，多增一道「入境篩檢」。

疫苗 台灣 篩檢

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