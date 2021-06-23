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違規打AZ 高雄16歲護專生發文：希望隔天別死在家裡

記者王昭月／ 高雄報導
兩名在高雄楠梓區某養護機構工讀的16歲護專生，被造冊列入疫苗施打對象，爆出烏龍。（翻攝自養護機構臉書）
兩名在高雄楠梓區某養護機構工讀的16歲護專生，被造冊列入疫苗施打對象，爆出烏龍。（翻攝自養護機構臉書）

高雄兩名在長照機構打工的16歲護專生，20日前往高雄巨蛋接種時未被發現年齡不符，都完成疫苗施打，事後兩人發限時動態，寫著「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不要死在家裡」，被朋友質疑特權接種，養護機構坦承造冊疏失，高市衛生局指如有違規，將懲處開罰。

根據中央流行疫情指揮中心規定，年滿18歲以上才能施打AZ疫苗，但高雄市卻傳出兩名16歲在高雄楠梓區一家養護機構打工的護專生，被機構一併造冊完成接種，兩人都有燒現象，分別上網發限時動態自曝心情，「希望打完疫苗隔天不要死在家裡」；「希望開學還能活著跟大家見面」。

女學生的發文引起同學質疑，兩人既年齡不符，也不是機構醫事或照護人員，怎麼能夠接種？養護機構對此表示，兩名女學生是夜班工讀生，負責電腦資料輸入，因考量她們出入的風險，造冊列入施打對象，但不知道她們未滿18歲，絕沒有濫權，機構也表示，不解為何兩人前往接種時，沒被查驗出身分。

高雄衛生局查察表示，兩名女學生5月中旬起到養護構工讀，被造冊列入施打疫苗名單，20日到高雄巨蛋完成接種，可能是報到時作業流程發生疏誤，目前衛生局已發文機構要求說明造冊過程，若有違規，會對機構及相關作業人員懲處及開罰。

兩名16歲護專生打完疫苗後，發限時動態，寫著「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不...
兩名16歲護專生打完疫苗後，發限時動態，寫著「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不要死在家裡」。（圖：讀者提供）
兩名16歲護專生打完疫苗後，發限時動態，寫著「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不...
兩名16歲護專生打完疫苗後，發限時動態，寫著「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不要死在家裡」。（圖：讀者提供）

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