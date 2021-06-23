北市群聚爆不完…疫情蓋牌？柯文哲：有心人操作

外界質疑北市府是否蓋牌？市長柯文哲說，沒有所謂蓋牌，對有心人士操作「很痛苦」。（圖：北市府提供）

台北市接連爆出北農、士林長照、北藝中心、環南市場群聚確診案，外界質疑北市府是否蓋牌、隱匿？台北市長柯文哲 昨天說，哪有什麼蓋牌？每個確診案例都要輸入電腦法定傳染病系統上傳中央，「沒有所謂蓋牌，因為不可能。」但他說，對有心人士操作「很痛苦」，事實是一回事，經過新聞操作後的民眾認知又是另一回事。

柯文哲昨天在防疫 記者會上抱怨，台北市總確診人數4522人，數字有逐漸比較少，但常常媒體會將過去病例累積報告，「不能每月把確診包一包再拿出來講」，例如北藝工地已經解隔離、人都出院、工地也重新開工，卻還說裡面有40例確診，那都是好幾周以前的事情了。

另外，北農累積54例確診，也是50天來累積的案例，台北市統計數字仍是下降，北市疫情 減緩，不過散在各行政區仍有潛伏感染源，也偶爾出現群聚事件要處理。

對於是否公布足跡？柯文哲說，還是認為精準疫調比公布足跡更有用，公布三天前足跡有什麼用？三天後，就算濾過性病毒，一般正常環境也會消失掉，所以台北市還是會精準疫調，採熱點殲滅。

據了解，近日接連有議員踢爆北農數10人確診、北藝工地40人染疫、環南市場有20多人確診，政論節目每天晚上都在討論北農、北藝群聚感染事件，因此讓柯文哲感嘆是有心人操作。