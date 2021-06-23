高雄新增9確診 陳其邁怒嗆與新北疫調不確實有關

仁武家庭群聚關係圖，共七人染疫。圖／高市衛生局提供

高雄市23日一口氣暴增9例確診個案，其中仁武群聚就多達7人，溯源疫調與新北市恩主公醫院院內感染源有關。高雄市長陳其邁23日難掩怒火說，群聚指標個案「案14359」，就住在恩主公確診病例隔壁房，沒疫調也未匡列隔離，出院返回高雄造成兩個家庭群聚感染，要求新北市應重啟疫調並回溯至5月22日。

恩主公醫院副院長林建宇23日晚表示，個案回診時已強烈懷疑染疫，但要求個案住院遭拒，病歷都有記錄；目前單憑電腦斷層掃描報告不能強制病人篩檢 、住院，導致個案回高雄釀成家族感染。

對於陳其邁23日以「離譜」形容新北市作為，新北市府幕僚認為，這是陳藉機把問題甩鍋給新北，要讓市長侯友宜 難堪。新北不具名官員認為，高雄該確診個案前天才確診，現在就推到新北頭上，認為是新北疫調沒做好，但該個案期間曾去桃園上班又住高雄，只因設籍新北就被針對，為何不去調查在桃園、高雄足跡，卻馬上「飛象過河」，扯到1個月前的看診紀錄。

陳其邁23日說，仁武群聚最先發病確診的是1名20多歲女性，匡列她的密切接觸者表姊PCR呈陽性，再追出表姊60多歲父親5月曾在恩主公醫院住院開刀，Ct值為35.1、IgM陰性、IgG陽性，判定是這次群聚感染的指標個案。

高雄市衛生局簡技潘炤穎說，指標個案5月24日到恩主公醫院住院開刀，28日出院，戶籍在新北市鶯歌，工作地在桃園市大溪，也會回高雄居住。

陳其邁23日拿起疫調資料氣憤地說，高雄沒收到新北市傳來的任何資料，衛生局上網蒐集新聞，才知和恩主公群聚感染有關聯，指標個案住在1120房，群聚感染在1118房，理論上11樓每位病患都要篩檢，卻沒篩檢、疫調。

陳其邁說，指標個案除了6月3日回診，最離譜的是，7日回診時已有呼吸道症狀，又在恩主公11樓病房住過，17日又看診一次，「共錯失三次機會」。他強烈建議恩主公要重啟疫調，往前移到5月22日，清潔工、護理、家屬、病人都要立即快篩與PCR檢測 。

恩主公醫院表示，案號14359與該院5月29日發生的第一起陰轉陽個案，分住不同病室，且中間還隔了一病室，根據疾管署規範，該案非密切接觸者，無須匡列。