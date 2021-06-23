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慈濟也出手 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

記者王燕華楊雅棠、陳熙文／連線報導
慈濟基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左）及律師陳昱瑄，23日上午到食藥署送件，申請採購500萬劑BNT疫苗。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左）及律師陳昱瑄，23日上午到食藥署送件，申請採購500萬劑BNT疫苗。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會為協助台灣取得新冠疫苗，23日上午由執行長顏博文、副執行長何日生、律師陳昱瑄等人，親赴衛福部食藥署，完成申請送件程序，預計購買500萬劑BNT德國原廠疫苗，希望早日購得，提供台灣民眾施打。

永齡基金會、台積電日前已獲總統府授權，可以代表政府洽購，慈濟基金會是否也會取得授權？陳時中說，「會給慈濟一個正式的回應」，主要審視慈濟是經由什麼管道取得疫苗、是否有現貨等。行政院發言人羅秉成23日表示，台積電與永齡基金會案是因緊急需要，採專案特殊採購安排，其他民間採購案件難以併案處理。

羅秉成表示，指揮官陳時中已說明，指揮中心目前優先推動台積電與鴻海專案，這兩案可行性較高，鴻海與台積電案資料完整，仍需政府協助特殊採購安排，優先透過專案處理；至於慈濟基金會或其他民間企業的疫苗採購案，將由衛福部食藥署依相關程序處理，難以併案處理。

慈濟基金會表示，透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，近日並在疫苗採購來源上獲得初步的進展，23日依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

基金會表示，希望比照永齡基金會、台積電的模式，取得政府授權，才能跟德國原廠接洽採購。至於同樣選擇BNT疫苗，基金會表示，因為BNT是基金會目前所知最好的疫苗之一，且現行產能供應比較符合台灣緊急的需求，更是目前市面上唯一能施打在12至17歲青少年的疫苗。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，依規定須檢視8項資料，包括執行計畫書、數量及計算依據、供貨期程、有效期限、藥品說明書、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書、外國上市證明或替代文件。初步審視後，慈濟仍須補繳一些資料，將直接通知慈濟盡快補交。

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