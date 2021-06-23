台高端疫苗審前 審委換一半

台灣本土疫情延燒，近日多起社區感染，指揮中心23日宣布，因未達降級標準，全國三級警戒再延長到7月12日。受疫情衝擊，台北饒河街夜市傍晚時分幾乎空蕩蕩。記者潘俊宏／攝影

台灣 23日新增104例本土病例、24例死亡個案，自5月11日累積至今，全台新冠肺炎確診人數1萬2945人，587人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，整體趨勢仍往好的方向走，不過，未達到指揮中心的標準，三級警戒維持至7月12日，希望大家一起忍耐，努力達到疫情平穩。

不排除討論開放部分項目

自從雙北從5月15日三級警戒起，23日是第三度延長期限。陳時中表示，基本上各地方政府均持同樣態度，維持三級警戒，但不排除討論「開放部分項目」，開放哪些項目或哪些事項均可微調，若是鬆綁部分商業活動，也一定會在合理範圍內，不排除滾動式檢討。

挺免疫橋接派上月底進駐

在國產疫苗 部分，食藥署疫苗療效評估專家會議即將審查高端疫苗緊急使用授權（EUA），但知情人士指出，支持「免疫橋接」的學者早在5月28日大舉進駐專家會議，質疑要護航高端過關一說，非空穴來風。

台灣食藥署今年5月6日召開專家會議，就去年10月所訂的EUA審查標準的療效評估，討論以國產疫苗與AZ疫苗的中和抗體不劣性比較作為療效審查依據；世界衛生組織（WHO）於5月26日進行新冠疫苗對免疫橋接臨床療效的討論會議後，在5月28日再召開專家會議，確認所擬定療效評估方法合適性，之後即拍板療效評估標準，並於6月10日公告。

知情人士表示，食藥署專家會議從去年成立至今年5月6日會議為止，原本專家審查團隊都相對固定，但5月28日決定國產疫苗EUA標準的關鍵會議，原16位學者專家有8人被替換，另補進4位衛福部人馬，即有12人參與5月28日的會議。

知情人士說，8位遭替換的審查委員，皆是為人熟知、且有深厚專業背景的知名醫師或專家，其中1人甚至是擔任高端2期臨床試驗查核委員，本應對高端疫苗EUA審核有重要話語權的國泰醫院家醫科主任林敏雄。

巧合的是，5月28日會議後，中研院院士陳培哲也以「食藥署擋不住總統壓力」為由，請辭專家會議委員，不願幫後續審核EUA背書。

EUA審核遭批照劇本演

對照5月6日的審查會議紀錄，5月28日的8位留任委員中，扣除陳培哲，只有台大臨床試驗中心主任陳建煒「原則」反對以免疫橋接提案跳過3期臨床試驗，其餘6名留任者，皆在會議中表態同意或傾向同意免疫橋接提案。

而新加入的4名審查委員，僅醫師黃立民來自台大醫院，其他3人都來自已公開為免疫橋接背書的前副總統陳建仁相關的國衛院系統。

國產疫苗專業審查團隊在EUA審查前夕臨陣大換血，知情人士批評，目前專家審查委員會組成方式令人質疑，罔顧民眾福祉，只想貫徹蔡英文總統意志，EUA審核不過是場按劇本演出的歹戲。