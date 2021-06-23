我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

台增104例本土確診、死亡24例 三級警戒維持到7/12

台灣新聞組／台北23日電
指揮官陳時中宣布台灣三級警戒再延兩周。（直播畫面截圖）
指揮官陳時中宣布台灣三級警戒再延兩周。（直播畫面截圖）

中央流行疫情指揮中心23日公布新增104例COVID-19確定病例，均例為本土個案；另確診個案中新增24例死亡。指揮官陳時中並宣布，全台三級警戒延長兩周，到7月12日。

指揮中心表示，今日新增之104例本土病例，為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月22日。個案分佈以新北市45例最多，其次為臺北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月21日累計公布12,879位確診個案中，已有9,041人解除隔離，解隔離人數達確診人數70.2%。

指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案14228)，累計101例移除為空號；自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、臺北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。

台灣進入社區感染後，5月15日雙北升為三級疫情警戒、5月19日全台跟進，期間二度延長三級警戒至6月28日，居家上班、在家上課日子將近40天，而近期疫情稍趨緩，確診個案連3天來到二位數，眼見三級警戒期限將至，指揮中心今宣布維持三級警戒至7月12日。

疫情 台灣 陳時中

上一則

禾馨違規打疫苗重罰 高嘉瑜駁私交說「有就辭立委」

下一則

三級「微解封」？新北不樂觀 高雄憂北部感染源

延伸閱讀

台新增35例接種後死亡 3人50歲以下 解剖相驗中

台新增35例接種後死亡 3人50歲以下 解剖相驗中
台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險
確診跌破百 陳時中：行動不放鬆

確診跌破百 陳時中：行動不放鬆
台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥