5萬元去關島打疫苗 旅行社搶推行程

關島觀光局近日宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，但旅客必須購買指定的「Air V&V Guam USA」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等。（取材自推特）

關島宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗 」，旅客須購買套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等，吸引台灣不少旅行業者躍躍欲試，包括雄獅、鳳凰旅行社都開始規畫，五天四夜關島機票加酒店以及機場接送，最低5萬元台幣有找，但未含當地飲食、交通、PCR檢測 等費用，最快7月6日可出發。

指揮中心指揮官陳時中說，如果旅行社招攬客人自由行，禁止以接種疫苗作為促銷，但若個別遊客要入境關島並接種疫苗，不在禁止之列。

雄獅旅行社總經理游國珍說，關島具官方政策支持、飛行時間短、票價低、安全性高、停留時間最短等五大優勢，相信會有潛在市場。這陣子美國 機票需求量很高，預估6月美國機票成長，大概是5月的四至五倍左右，如今關島開放外國人打疫苗，等於有了第二個選擇，但因疫苗市場變化很大，推估短期需求旺盛，中長期還要再觀察。

游國珍說，已和長榮、華航、聯合航空等三家航空業者洽談直航，其中又以長榮的可能性最高，初步規畫7月中旬前，至少會有四趟次，後續是否會再增加趟次，要再看市場需求。

鳳凰旅行社總經理卞傑民也證實，有在和航空公司協議中。卞傑民說，現在旅行社本業能執行的項目都被限制，如今既然關島開放了，即便只是機票加酒店的自由行，也比完全沒收入來得好，有機會就會爭取。

也有業者認為，加上檢測、當地開銷、回台防疫旅館14天等，起碼10萬台幣跑不掉，且還要居家隔離，「春天來還很早」，觀光復甦還是要靠國內疫苗施打覆蓋率。