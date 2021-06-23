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三級「微解封」？新北不樂觀 高雄憂北部感染源

台灣新聞組╱台北23日電
外界關注三級警戒是否能微解封，理髮店雖未被禁止營業，但考量防疫，警戒期間有店家在騎樓下為顧客剪髮。(記者侯永全／攝影)
外界關注三級警戒是否能微解封，理髮店雖未被禁止營業，但考量防疫，警戒期間有店家在騎樓下為顧客剪髮。(記者侯永全／攝影)

台灣昨天新增78例本土病例、六例死亡案例，逾六成確診者解除隔離，指揮官陳時中說，高風險區域仍在雙北地區，確診個案及死亡人數逐漸減少，代表整體醫療控制已相對穩定。至於6月28日能否「微解封」，指揮中心曾與各縣市討論，各縣市認為全台應該一致，陳時中表示今天將會報告。

傳行政院拍板三級警戒延續兩周至7月12日，包括表演場館、電影院、美術館、博物館等均維持「關閉」的管制措施，行政院發言人羅秉成昨晚回應，今天由指揮中心評估決定。

至於各縣市對「微解封」的看法，台北市長柯文哲認為以不開放聚餐為優先，台南市長黃偉哲認為古蹟、運動場等戶外場所可「微解封」，新北市長侯友宜則強調看不見微解封條件，提出入境普篩、疫苗施打、確保醫療量能、廣篩等四建議，才有微解封條件。

高雄市長陳其邁則說，確診個案連兩天降至百例以下，但北部感染源不是非常明確，北農與新北市恩主公醫院讓他對疫情憂心，希望有更多資訊了解北部狀況，高雄要不要微解封才有判斷依據。桃園市長鄭文燦說，目前沒有全面解除三級管制的條件，分地區管制也不太符合台灣社會生活，有一定風險。

專家看微解封：現階段最適合

專家表示，平衡防疫與經濟的微解封是現階段最適合的做法，但須擬定完善配套措施，因為社區中仍潛藏許多確診黑數，具有一定傳染風險，若疫苗量不足、施打速度慢，就算解封，仍然是「危機四伏」。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，若要達到群體免疫，疫苗覆蓋率至少六成，台灣疫苗施打率僅7%，如太早解封，疫情勢必再起。

前台大感染科醫師林氏璧表示，澳洲作法與台灣情況相似，花了三個月才清零，「但民眾應該忍不了三個月」。林氏璧贊同某些可持續戴口罩的場域可微解封，例如電影院、藝文場所可採梅花座。

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