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台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

新聞評論／比北農群聚更嚴重 是死亡率升破4%

聯合報社論
本土染疫死亡數仍未顯著下降，死亡率已升至4.06％。圖為接體員將確診遺體送入火化。(圖／業者陳建和提供)
本土染疫死亡數仍未顯著下降，死亡率已升至4.06％。圖為接體員將確診遺體送入火化。(圖／業者陳建和提供)

台灣連兩日確診數僅70多例，許多人為疫情趨緩感到舒一口氣。一年半來走過許多「加零」的日子，人們如今覺得「二位數」已很不錯，其間變化真是難以想像。但目前談樂觀似仍嫌早，原因是北農的群聚感染已累增到50多人，承銷商、員工、派遣工均中鏢，消費者亦擔心採買染疫；士林長照機構48人確診，同樣讓人驚心。更嚴重的是，本土死亡數仍未顯著下降，死亡率已升至4.06％，這幾乎是全球平均數的兩倍了。

北農在上月14日即傳出首例確診，卻未能有效控制，疫情從位於萬華的第一果菜批發市場，擴散到中山區的第二果菜市場。主要原因有三：一是北農供應的蔬果量達全台四分之一，無法勒令其停業；二是蔬果批發運作牽涉的人員龐雜，疫調追蹤不易；三是近年來農委會和北市府爭奪北農人事權的事件不斷，如今北農董座和總經理都由民進黨人士擔任，不斷與北市府互軋；一旦出事，北農反變成了三不管地帶。

最近全台「同島一命」的口號雖喊得震天價響，但一碰到「藍綠」政治試紙，這口號即告失靈。北農的情況便是如此，顯示台灣的政治只問恩仇與利害，不可能同心，即使是有過合作關係的綠白亦無例外。先前柯文哲防疫部署得宜，止住了萬華外溢的疫情，綠營立刻拿「好心肝」診所打疫苗的事討伐他；面對北農的疫情，雙方也都抱著「看好戲」的態度。試想，只要有人表現積極獲得好評，立刻有人在背後扯他後腿；如此狹隘的島國政治文化，如何「同心」而「一命」？

台灣確診人數降到兩位數，關係台灣能否將三級警戒降至二級；目前南部地區已出現這類呼聲，希望降低對經濟活動的衝擊。但降級不應草率行事，經濟活動管制或許可以稍稍放鬆，但台灣其實還有許多不明感染源未曾徹底清理；一旦任意解封，可能使疫情捲土重來。最嚴重的是，台灣染疫死亡數已達575人，死亡率高達4.06％，較全球平均死亡率2.2％已經高出許多。這顯示，台灣雖有豐沛的醫療資源，卻無法在緊要關頭發揮搶救人命的功能，令人扼腕！

不要小看4％這個數字。一個多星期前，指揮中心首度承認台灣染疫死亡率高於全球均數，當時台灣的死亡率僅2.78％；亦即，確診數雖然下降，但死亡率仍在上升，且目前仍有1300多人被列為重症患者。人們或許以為印度的疫情已經很悲慘了吧，但該國有近3000萬人確診，其死亡率迄今才1.3％；美國是全球最大確診國，死亡率也僅1.8％。至於死亡率比台灣還高的，都是經濟條件比較不足的埃及、辛巴威、蘇丹、墨西哥、厄瓜多等國家。台灣的健保制度在世界備受稱許，醫療人力素質優良，醫療資源豐沛；然而，為什麼台灣無法在這場致命的病毒攻擊下妥善為性命把關？這真的是一件極令人困惑不解的事。

最簡單的解釋，是指揮中心過去一年因過度自負和傲慢，而疏於用心籌謀緊急部署；因而當疫情趁虛而入，全台就猝不及防了。但粗略的描述，仍不足以解釋：為何5月間有那麼多的確診者送不進醫院，旋即在家中悄然身亡？為何那麼多人送進醫院，卻苦等不到必要的救治藥物？為何醫院需要那麼多的高氧救命配備，最後得透過民間捐助才能取得？為何近百名長者施打疫苗身亡，沒有人敢喊暫停又提不出好解釋？

台灣 疫情 疫苗

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