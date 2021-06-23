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1張圖看疫情：全美56%成人 完全接種疫苗

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

7月擴大優先接種對象 台疫苗不准混打 但可挑廠牌

台灣新聞組／台北23日電
新店慈濟醫院為長者施打新冠肺炎疫苗。(記者潘俊宏／攝影)
新店慈濟醫院為長者施打新冠肺炎疫苗。(記者潘俊宏／攝影)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，7月1日起將展開新一波的疫苗配送作業，同時也擴大納入多個族群至「第七類」優先接種，包括：幼兒園、國小安親班教育人員、媒體第一線採訪工作人員等，陳時中並表示，施打疫苗時若有二種疫苗品牌當然可以選擇，針對第一劑第二劑可否混打，指揮中心仍堅持不要混打。

中央疫情指揮中心昨上午公布孕婦納入第六類接種序位，且可選擇莫德納或AZ疫苗，新竹市啟動「孕婦疫苗施打計畫」縣市，昨242名孕婦全部選打莫德納，沒人打AZ。

另外，各國混打疫苗已成趨勢，台灣也有許多第一劑打了AZ的人在問，「第二劑可以打別的嗎？」衛福部專家會議已拍板否決，但防疫專家指出，新冠肺炎疫苗混打在台灣是不得已也是必然趨勢，中央應該要盡快制訂因應疫苗混打的策略。

專家諮詢小組召集人張上淳昨仍強調「不建議混打」，國際多項臨床證實，打完AZ疫苗，第二劑改打BNT疫苗，校體效價高於兩劑都打AZ；但打了AZ，再打莫德納，迄今仍無實證資料可供參考。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，新冠肺炎疫苗混打在台灣是必然的趨勢，因為目前台灣拿到的疫苗數量不多，且品牌很雜，很快就會面臨要不要混打的問題，在台灣混打是為了解決疫苗不足的不得已，中央應該要盡快制訂因應策略。另外，國產疫苗能不能跟其他疫苗混打、參加國產疫苗臨床試驗者過了臨床試驗時間能不能混打，指揮中心都必須盡快說清楚。

醫師沈政男則在臉書貼文指出，輝瑞BNT跟莫德納，不只都是mRNA疫苗，而且來自同一個專利技術，施打效果數據也都極為接近，為什麼不能相互引用？Delta病毒相當難纏，打AZ兩劑的保護力只有60%。

然而高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任陳彥旭表示，對於疫苗能否混打，國際間尚未產生共識，在實證數據不足的情況下，維持兩劑疫苗都打同一種，是相對安全的做法。

指揮中心發言人莊人祥說，目前並無混打規畫，無論國產或進口疫苗均是如此，除非接種第一劑後出現嚴重過敏反應或通報不良事件，才會允許混打。

疫苗 台灣 莫德納

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