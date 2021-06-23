禾馨違規打疫苗重罰 高嘉瑜駁私交說「有就辭立委」

針對禾馨診所施打疫苗風波，台北市長柯文哲22日自爆，19日曾與民進黨立委高嘉瑜通電話，告訴她與其讓人家擠牙膏，不如直接講出來。高嘉瑜（圖）22日再度澄清，與禾馨診所沒有私交。(本報資料照片)

特權疫苗 風波延燒，台北市副市長黃珊珊昨天表示，北市府一一比對禾馨疫苗的施打對象，發現4家診所有違規施打狀況，北市府依照「傳染病防治法」第29條，裁處小禾馨小兒專科診所30萬元(台幣，下同)、禾馨民權婦幼診所裁罰50萬元、小禾馨士林小兒專科診所裁罰50萬元、小禾馨懷寧小兒專科診所裁罰100萬元，總共230萬元，並同時終止疫苗合約診所資格。

北市府昨天也公布禾馨診所違規施打人數，包括小禾馨小兒專科診所違規施打3人、禾馨民權婦幼診所違規施打14人、小禾馨士林小兒專科診所違規施打18人、小禾馨懷寧小兒專科診所違規施打46人，總計違規施打81人，違規施打對象為小禾馨診所的3間關係企業工作人員，包括禾馨股份有限公司等3家關係企業人員。

台北市長柯文哲 昨天也再度自爆，他19日當天爆出高嘉瑜「喬」疫苗的前一個小時，他有跟高嘉瑜通過電話。柯說，當時他跟高嘉瑜說，「紙包不住火，與其讓人家擠牙膏，搞你更慘」，不如直接講出來，動機還可以再去處理。

對於外界解讀，柯文哲是為了掩護好心肝，才爆出高嘉瑜，柯文哲昨天也重話表示，台灣 這個社會，政治愈來愈黑暗，一天到晚在想柯文哲用小禾馨掩護好心肝，才將高嘉瑜扯出來，「政論節目沒有消滅，台灣不會安定。」

對於遭北市府開罰230萬元，並終止合約疫苗診所資格，禾馨診所發出聲明，表示後續各項細節就交由禾馨醫療律師處理，不再就此事件一一回覆。至於北市府所為行政處分涉及禾馨醫療權益者，定將依法主張及維護。

高嘉瑜昨天再度澄清，指協助禾馨爭取疫苗的初衷是保護孕婦、新生兒及醫護，「跟禾馨任何人包括院長林思宏、蘇怡寧醫師從沒見過面也無私交，甚至沒踏進禾馨任何一間診所，如果有，我願意辭去立委職務。」

民進黨團幹事長劉世芳表示，不認同高嘉瑜行為，內部正在調查中，「若有涉嫌，一定嚴正處理。」