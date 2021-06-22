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張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

記者林怡秀／即時報導
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

年代主播張雅琴昨在「年代晚報」獨家訪問台灣蔡英文總統，張雅琴透露，原本團隊希望在520之前能專訪蔡英文，未料後來疫情升溫，訪問就只能暫時擱置，不過團隊一直有在保持聯繫，於是蔡英文成了台灣電視史上首位接受現場Live連線訪問的總統，此項創舉也為「年代晚報」帶來分段收視率1.8的佳績，可見外界對該場訪問的關注程度。

張雅琴說，考慮疫情，本來有先提出預錄的想法，沒想到總統府竟願意接受Live連線，「我很驚訝，因為一般來講都會比較謹慎，她願意做現場，就代表她很有自信，她也很坦誠要面對大家。」最讓她印象深刻的，是蔡英文竟沒要求她要先看訪綱，「我訪問任何人，通常對方都要先知道我會問哪些題目，結果總統府竟然說不用，說就讓我自由發揮，什麼都可以問。」

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她笑說，這對她來說反而難度更高，「我光修改問題就修了3個晚上，因為既然都可以問，就很想好好問，但又有時間限制，就像要考試卻沒有範圍的感覺，我自己也覺得很有意思。」而她本來擔心網路會斷訊，幸好一切都很順利，另外蔡英文也不忘對新聞工作者表達關心，讓她備感窩心，還有蔡英文竟然還自己準備手板，也是出乎她意料之外。

蔡英文 台灣 疫情

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