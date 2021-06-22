蔡英文改口：7月打國產疫苗只是目標

蔡總統接受年代電視台專訪，談郭台銘、台積電協助購買捐贈疫苗相關議題。（網路截圖）

蔡英文 總統5月時曾表示，希望7月底能供應第一波國產疫苗 ，被在野黨質疑「護航」高端疫苗。蔡總統昨日接受電視新聞台訪問時強調，這只是一個目標，但沒說一定要在何時施打，是希望7月底能有第一波供貨。

蔡英文也說，有自己的國產疫苗具有戰略意義，這是科學問題、專業問題，不是政治問題。她強調，國產疫苗須經主管機關依科學標準，檢驗是否符合上市規定，「我們是民主國家，不是威權國家，對自己的國家要有信心」。

至於有關鴻海創辦人郭台銘 及台積電協助購買並捐贈BNT疫苗，蔡英文昨日表示，政府會尊重代理權，但也不希望代理影響台灣採購，他們的原則就是「原廠製造、原廠直送」台灣，任何廠牌或方式都會去嘗試，「但國家基本立場能得到基本尊重」。

由於蔡英文日前在高端疫苗第二期人體試驗尚未解盲前，率先宣布預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗，引發一連串效應。蔡英文昨天表示，如果仔細聽她當初講的話，是希望7月底有第一波供給，沒說一定要何時打高端疫苗，當時都未解盲，不知道最後是否成功。

蔡英文指出，她必須說明，目前國際疫苗的供給仍相當緊張，很多國家都還在搶，國際領袖也都表示，有自己的國產疫苗很重要，最好是能有自己的國產疫苗，這有戰略意義，而且這是科學問題，也是專業問題，不是政治問題。

另外，關於蔡英文日前會見郭台銘、台積電董事長劉德音，商討關於企業協助洽購、捐贈政府輝瑞BNT疫苗事宜。蔡英文回應，政府會用各種方法跟管道，希望可以盡快取得疫苗。

蔡英文說，BNT在亞洲比較特別，有中國大陸的代理商，其他廠牌沒有這種情況，交易模式與過程滿複雜的，而郭台銘在取得疫苗過程中遇到問題，都不是可以預期的。對於郭台銘、台積電兩企業出面協助後，是否代表上海復星不用跟衛福部簽約？蔡英文表示，應該有幾個可能性來處理這一件事，待此事告一個段落後，就會向台灣人民報告。