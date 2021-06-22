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蔡英文接種指示變希望 藍酸：自我校正回歸？

記者劉宛琳／台北22日電
民眾施打疫苗。(本報資料照)
民眾施打疫苗。(本報資料照)

針對蔡英文總統接受媒體專訪，被問到為何說國產疫苗7月底要開打，她回應：「7月只是一個目標，是希望7月底有第一波供給，沒有說一定要什麼時候打高端」。國民黨文傳會副主委黃子哲說：「蔡總統，妳是在哈囉嗎？還是在自我校正回歸？」

黃子哲指出，不過一個多月前說過話，蔡英文竟然現在可以翻臉不認帳，5月13日蔡英文的臉書寫自己召開國安高層會議，還針對六大工作重點做出「指示」，其中第三點就是：「國產疫苗則預計7月底供應第一波，指揮中心會預做規畫，鼓勵民眾踴躍接種」。

黃子哲說，蔡英文先前的「指示」，現在變成「希望」，「預計」轉化成「只是目標」，「7月底預做規畫」打疫苗，現在也變為「沒說一定什麼時候打高端」。蔡英文是在汙辱民眾的理解力還是記憶力？當時如果蔡英文是用如受訪的保守說法來期待國產疫苗，先前就不會引起如此大的風波與責難，甚至是中研院院士陳培哲的公開批判。

黃子哲指出，事實上，7月底開始供應國產疫苗給民眾施打是蔡英文多次公開的宣示，政府甚至也已經簽了採購契約。但國產疫苗尚未審查通過，也不擬進行三期試驗，蔡英文卻已未審先諾或未審先購，當然成為眾矢之的。

黃子哲說，現在蔡英文要硬拗沒說過，除了顯示是個缺乏擔當與誠信的領導人外，是否也是在打預防針，預告高端疫苗恐怕無法如期在7月底上市，實在耐人尋味。

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，蔡英文5月13日臉書內容寫著：「國產疫苗則預計7月...
國民黨文傳會副主委黃子哲指出，蔡英文5月13日臉書內容寫著：「國產疫苗則預計7月底供應第一波，指揮中心會預做規劃，鼓勵國人踴躍接種」，結果現在卻說自己沒說一定什麼時候要打高端。圖／黃子哲提供

蔡英文 疫苗 校正回歸

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