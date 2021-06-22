紓困擠牙膏 藍民調7成5不滿

因應民生經濟受疫情影響，10萬元勞工紓困貸款開放申請，至今申請量已破百萬件，超過原訂的50萬名額，勞動部因此暫緩受理。(本報資料照片)

國民黨21日公布「紓困 4.0」最新民調，有高達七成五民眾認為政府的紓困補助與貸款 沒幫助。國民黨表示，「擠牙膏式紓困」難以解決人民困境，尤其10萬元台幣勞工紓困貸款，去年已有近92萬人核貸，但這次蔡政府卻僅釋出50萬名額，應加倍可申辦名額。

工鬥團體也召開線上記者會並發表調查，調查顯示九成六勞工認為紓困4.0保障不足。工鬥團體說，政府後續不但未能即時補強紓困4.0漏洞，而且只採用一次性補貼作為主要補助，顯示政府在政策制定過程中並沒有長遠規畫。

桃園市產業總工會秘書李虹妏說，政府應拉開長線思考，檢討一次性補貼。此外，政策資源應做精準配置，即時補強受疫情衝擊產生的社會漏洞、協助嚴峻產業渡過難關，避免關廠潮及失業潮衍生更大社會成本，同時強化對於疫情下失業救濟和再就業的協助力度。

民進黨立委線上記者會討論將在7月上線的壽險 保單貸款紓困專案。壽險公會理事長黃調貴說，將擴大至22家壽險公司全面受理申辦，每位申請人在同一家壽險公司的保單借款總額最高10萬元台幣，年息1.28%。從7月1日到9月30日申辦，單一申請人在同一家壽險公司不管持有幾張保單，總上限可借10萬元，若同時持有兩間不同壽險公司價金10萬元以上保單，只要符合申辦條件，最高可貸20萬元。