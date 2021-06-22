新聞評論／大老闆陳吉仲 只搶人事不管出事?

北農疫情延燒，農委會主委陳吉仲卻躲在幕後。(本報資料照片)

北農染疫群聚擴大，已高達45人確診，民進黨 及側翼迫不及待群起圍攻柯市府，還釋出了中央早在三周前就建議北市要在北農設快篩站，可惜沒被北市接受的訊息。但看看四年前民進黨如何傾全黨之力鬥下當時的北農總經理韓國瑜 ，換上小英愛將吳音寧，更遑論現在的總經理翁震炘還是農委會農金局副局長「借調」而來。對比農委會搶奪北農人事的狠勁，現在倒又擺出「奈不了北市何」的溫順模樣，讓人差點忘了農委會可是北農實際的老闆。

蔡政府第一任一上台沒多久，就注意到北農這個二線單位，由新潮流領銜開始攻擊由雲林張家系統所支持的總經理韓國瑜，用狼群圍攻式的方式想要拉下韓國瑜，好安插自己的人馬。沒想到這一打，把沉寂多年、早被政壇遺忘的韓國瑜給打紅，更峰迴路轉地讓韓國瑜選上高雄市長，留下「搶了菜攤、丟了江山」的經典名言。

為了逼韓國瑜走路，蔡政府使出所有能動用的手段，派出檢察官跟農委會查帳，當時代表農委會多次跟韓國瑜槓上的就是陳吉仲，韓國瑜辭職後，換上的總經理就是跟陳吉仲同樣出身農陣的吳音寧，陳吉仲多次力保吳音寧。當時北農發生春節後休市多天引發的拍賣價格下跌風波，引發民怨，陳吉仲還陪著吳音寧到北農視察。跟這回北農發生染疫事件早已超過一個月，卻不見陳吉仲的身影，這冷熱之間簡直天壤之別。

吳音寧在2018年底九合一大選後民進黨大敗後辭職下台，換上的就是農委會農金局的副局長翁震炘，但北農其實是官股不過半的民營公司，依法公務員不能兼職，引發適法性的批評。農委會硬是找出公務人員留職停薪辦法，以公務員配合國家推展重大政策的方式可借調至公民營事業單位的巧門，讓翁震炘得以借調到北農擔任總經理，當時就翁遭到外界批評要高薪、要後路、也要退休金 ，什麼好處都想要，還卡住了農金局內的升遷流動。由此更可得知，農委會對於北農人事的掌控權有多大。

北農是總經理制，現在的董事長黃向羣雖然是市府指派，黃向羣的母親是民進黨前市議員藍美津，大伯公是民進黨大老黃信介，可是不折不扣根正苗綠的民進黨血統。不論總經理或是董事長，都是民進黨的自己人，出了事，好像北農又變成台北市政府所屬的市府單位。

北農是為大台北地區最重要的蔬果批發市場，每日人流量超過2.2萬人次，除了北北基外，更有許多來自中南部的人流，5月20日爆發確診首例，至此一路延燒，作為地方主管機關的北市府及北農管理階層本身固然難辭其咎，但農委會更不是局外人。過去在爭奪北農人事時，陳吉仲可是一馬當先，現在出了事，卻是躲在幕後，今天才派出副主委陳駿季到現場巡視，自己則是有多遠躲多遠。

陳吉仲這招隱身術真是修練得太成功，讓人忘了北農還有這個實際的大老闆存在，讓箭矢全射到台北市政府跟北農農身上，自己倒落得輕鬆，真是又一次為官之道的完美示範。