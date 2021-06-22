柯暴力處理北農疫情 4000人打疫苗

北農已有45人確診，相關單位決定讓4000員工施打疫苗。北農21日適逢休市，除相關人士乘專車前往快篩，市場內也進行打掃消毒。(記者曾原信／攝影)

台北農產運銷公司群聚感染事件已有45人確診，農委會、北市府、衛福部討論後，決定讓北農員工、承包商、送貨員等約4000人全面施打疫苗 ；台北市長柯文哲認為，北農人員跨縣市流動不如「暴力性處理」，用打疫苗來圍堵疫情 。

農委會宣布，6月24日凌晨起，進入北農第一、第二批發市場，不論員工、承銷人須持快篩陰性證明才能進場交易。新北市果菜運銷股份有限公司也將比照北農，再次進行場域內人員快篩，須持快篩陰性證明始得進場，並將爭取2000劑疫苗優先施打場域人員。

台北市副市長黃珊珊說，北市府21日下午已在北農設快篩站，市府前進指揮所先把北農動線及場域分艙分流，另外濱江市場要有清楚出入口，進行人員降載控制。她說，與農委會主委陳吉仲通過電話，考量北農肩負大台北地區蔬果批發重任，「若有狀況會降載，但不會休市」。

中華民國農會總幹事張永成批評，農委會過去拚了命掌控北農，但北農疫情從五月演變至今，「農委會不在了嗎？」他呼籲盡快把感染源找出來，暫停或分流拍賣。

北市蔬菜公會理事長林長平也說，九成五業者都同意每周多休市一天，但北農與農委會擔心民眾買不到蔬果未採納。

「若北農停止營業，這將不得了，已到了國家安全層面，這不是開玩笑。」柯文哲說，若休市，全台從北到南都會大亂，北農絕對不停；新北市長侯友宜也表示，若北農因此休市或降載，新北果菜公司能承擔相關交易業務，新北今也進駐快篩機動隊，未篩檢 者不得進入各相關場域。

黃珊珊說，北農5月14日迄今共45人確診，5月30日前的確診者都出現在萬華第一果菜市場，第二市場（濱江市場）在6月初出現確診者，專家醫師判斷認為第二市場群聚與萬華群聚無關。另外，確診的18個攤商中有13人住外縣市，已透過精準疫調做第二圈匡列，確診者及其接觸者將進行快篩，結果陰性就施打疫苗。

面對外界質疑北農阻斷疫情慢半拍，農委會副主委陳駿季說，6月5日曾與衛福部次長石崇良、台北及新北果菜市場、北市衛生局、市場處開會，疾管署本來要進批發市場設快篩站，但當時北市府未接受建議，最後是鼓勵北農員工到鄰近剝皮寮快篩站篩檢，錯失一個時間點。

陳駿季說，休市唯一目的是消毒，但更重要的是做好人流、物流的規畫，讓整個批發市場做有效控管與降載，增加休市只是方式之一。至於分散市場，暫時還未啟動。

北農爆發疫情一個多月來歷經三波轉折，第一周只有兩人先後確診，又逢雙北進入三級警戒，北市府和北農忽略嚴重性，消極處理，第二波5月下旬再爆疫情，北農已有警覺，但仍不覺得有廣篩必要性，甚至對員工下封口令，導致疫情擴散，等到6月疫情大爆發，從5月底的13例擴增到45例，才驚覺事態嚴重，卻已錯失防堵先機。

北農在5月14日傳出首例承銷商員工確診，5月18日再傳一名承銷商染疫，北農當時作法是每天針對第一、第二市場全面消毒、出入口分艙分流、擴大交易空間及人與人之間的安全距離。

不過雙北在5月15日進入三級警戒，全國焦點著重在染疫人數及疫苗配發等，北市府也忽略北農染疫的嚴重性。

第二波在5月21日第一市場傳出一名員工因身體不適、有萬華活動史，自行篩檢後呈現陽性，還有另一名中繼市場改建廠商員工染疫。北農表示會改變交易方式，直接從產地到消費端，減少進場人數。

北農此刻已有警覺，但直到5月底只要求近90人快篩，但確診已達13人。6月10日有北農員工爆料，北農內部疫情嚴峻，對外公布確診人數與實際不符，北農才承認5月底已13人染疫。

6月開始，第三波疫情爆發，並從第一市場擴散到第二市場，6月4日第二市場一名早班幹部確診、6月8日傳出晚班的幹部確診，北農雖表示會加強防疫作業，仍不肯廣篩，確診人數也從13人持續攀升至如今的45例。