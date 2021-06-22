確診跌破百 陳時中：行動不放鬆

疫情趨緩，眾人盼望6月28日解除三級警戒，可至餐廳用餐。指揮官陳時中表示，不多做預測，「但正在與各部會進行相關討論」。(記者胡經周／攝影)

疫情趨於平緩，台灣21日新增75例新冠肺炎本土確定病例，為5月15日雙北實施三級警戒以來，首次確診個案降到100人以下，指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情趨勢往下，可說是「穩定中」，且朝一個比較好的方向，但新增20例死亡個案，案例仍多，預估一到二周內應該也會減少，「大家心情可以放鬆，但行動要維持」，持續做好防疫。

美國贈台250萬劑莫德納疫苗 抵台後，指揮中心邀集專家開會，決議將原本七大類接種對象增至十大類，孕婦與75歲以上民眾齊列第六順位，至於65歲至74歲長者則為第八順位，陳時中表示，這次疫苗數量較多，第一至第八類對象應該都打得到。

陳時中指出，5月11日至6月19日累計12697名確診個案，其中7534人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.3%，接近六成。

美捐台250萬劑莫德納疫苗到貨，加上先前到貨疫苗，台灣疫苗量達485多萬劑。指揮中心21日公布最新接種對象順序，孕婦納入第六順位，與75歲以上民眾並列，即日起可開始接種。65歲以上長者則列在第八順位，指揮官陳時中表示，下一波也打得到。

指揮中心公布最新接種順序，除了將孕婦排至第六順位，65至74歲長者列在第八順位，人數最多的50至64歲成人則在第十順位，十類優先接種族群合計1492.4萬人，若全接種則疫苗覆蓋率達六成四，具有一定的群體免疫反應。

根據衛福部疾病管制署「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ＡＣＩＰ）臨時會議紀錄，考量孕婦感染新冠肺炎後容易產生嚴重併發症或導致死亡，因此納入公費接種對象。

發言人莊人祥表示，在新順序中，孕婦列在已開放的第六類接種對象，現在就可接種ＡＺ疫苗。如果想打其他疫苗，則必須再等一陣子，屆時看莫德納疫苗開放施打的順位，若開放到第六類，則不具其他接種類別身分的孕婦就可施打。

陳時中強調，不會強制孕婦打哪一種疫苗，應該諮詢醫師意見，依據對自己有利的狀況判斷決定。

此外，針對本國籍或外國籍看護，將請勞動部評估接觸與感染風險，如屬頻繁出入醫院等高感染風險場域者，將納入第一類對象的「醫療院所非醫事人員」；30歲以上唐氏症患者則納入第九類對象中的「罕見疾病及重大傷病」。

至於「規律捐血者」、「社會工作專業人員」或經濟能力較為弱勢的勞動者，如攤商小販、從事工地建設勞工，考量感染與感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡，專家建議納入後續擴大接種對象。

近日長者接種疫苗後猝死個案頻傳，不少老年人預約施打後，並未到場接種疫苗，可能導致疫苗開封後，沒打完就丟棄。莊人祥說，雖有少數丟棄，但沒有浪費太多，目前一瓶平均施打人數逐步提升。

衛福部食藥署表示，250萬劑疫苗正進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、ＲＮＡ含量、ＲＮＡ包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，若檢驗皆合格，最快在6月28日驗畢，即可進行後續疫苗接種作業。