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羅智強指台灣像「乞丐」向美日求疫苗 蔡英文：是朋友

記者丘采薇／台北報導
台北市議員羅智強指台灣政府像乞丐去求美國、日本給疫苗，引發爭議。(取自羅智強臉書)
台北市議員羅智強指台灣政府像乞丐去求美國、日本給疫苗，引發爭議。(取自羅智強臉書)

台北市議員羅智強指因為鴻海創辦人郭台銘購買疫苗給予政府壓力，台灣政府才像乞丐去求美國、日本給疫苗，引發爭議。蔡英文總統今天接受電視專訪時回應，羅智強的說法不恰當，這次日本、美國對台灣疫苗上的協助，是相互協助的好朋友關係，「幫助我們的人，我們都心存感激，我們有能力的時候，也要多多幫助朋友」。

美國捐贈250萬劑莫德納疫苗，主持人張雅琴問，是否與白宮國安顧問蘇利文有關？因為美國覺得中共打壓，所以要趕快給疫苗？

蔡英文回應，日前三位參議員來台灣時，是說捐贈75萬劑疫苗，過了一陣子，美國政府說會增加協助，相信三位參議員來台之後，回去也反映了一些事情，也感受到台灣疫情來的那麼快所受到的衝擊，民心上面會有不安，畢竟過去一年都是模範生，大家心靈上沒有去準備，相對來講疫情是比較嚴重。

張雅琴又問，中間的人是蘇麗文？更高層級的人介入？蔡英文說，整體來說美國對各國疫苗的協助有好幾千萬劑，要援贈給需要的國家，是總統層級在做決策，不只對台灣，所有需要幫助的國家是一併考慮的。

至於過程中蔡英文沒日沒夜聯繫，自己操兵？蔡英文說，工作同仁都很辛苦，她就在看著所有進展，如果需要總統做決策、溝通幫忙，都會盡力幫忙，這一次大家都很辛苦，尤其要在歐洲、美國、日本及台灣所有地方，把所有關於疫苗的事情要做溝通協調等。早上要處理台灣跟日本的事情，下午處理歐洲的事情，晚上處理美國的事情，台灣的團隊常常要忙到深夜，歐美的團隊也是甚至早起又整晚不睡。

台灣 美國 疫苗

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