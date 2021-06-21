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台北禾馨診所公開對話紀錄 北市府竟要求「幫忙打20瓶」

記者胡瑞玲／台北報導
禾馨醫療營運長林思宏說明整個取得85瓶疫苗過程，其間與北市衛生局人員對話完整記錄，並非外傳是透過立委高嘉瑜用特權取得疫苗。記者黃義書／攝影
禾馨醫療營運長林思宏說明整個取得85瓶疫苗過程，其間與北市衛生局人員對話完整記錄，並非外傳是透過立委高嘉瑜用特權取得疫苗。記者黃義書／攝影

台北市政府提供疫苗給小禾馨診所，扯出違規施打、民進黨立委高嘉瑜涉嫌關說等事件；禾馨醫療營運長林思宏昨天打破沉默說，要偷打就不會每天上傳施打名冊，還爆料衛生局曾主動詢問「足夠嗎？可以幫忙打20瓶嗎？今天就要，不然就慘了…」暗示市府有「施打績效」壓力。

林思宏昨天下午記者會秀出厚厚一疊名單、與市府衛生局人員完整LINE對話記錄，說明診所分五次取得85瓶疫苗過程。

影片來源：UDN video

林思宏表示，第一次取得40瓶疫苗接種了440名醫事人員，第二次10瓶，第三次、第四次分別15瓶，第五次拿到5瓶，每次拿到疫苗當天就施打完畢，並且上傳回報。

林思宏還秀出市府衛生局人員透過LINE主動詢問「疫苗是否足夠」、「你們還可以再幫忙打20瓶疫苗嗎？」的對話。

他說，診所工作人員收到衛生局訊息後表示要先問他，因收到訊息時已是晚上8時40分，他們因此回覆「不行」，沒想到對方回說，「一定要今天，拜託，不然我們就慘了」。

林思宏表示，會舉行記者會說明整件事就是作為醫療第一線人員，希望孕產婦到診所產檢及生產時都是安全的，說著說著拿起名單說：「我們清楚造冊，不知為何清楚造冊還要在這邊開記者會？」

林思宏自認疫苗施打對象都是符合資格的人員，「市府有權開罰，我們也有權利申訴」，施打名單都可以公布，如果市政府認為施打不符合，他們會按正規管道申訴。

禾馨醫療21日公開與台北市政府衛生局官員的對話紀錄，顯示對方8日兩度詢問能否幫忙...
禾馨醫療21日公開與台北市政府衛生局官員的對話紀錄，顯示對方8日兩度詢問能否幫忙施打新冠疫苗，因為台北市長柯文哲要求當天「一定要打完」，並謝謝禾馨是「及時雨」。（禾馨醫療提供）

疫苗 LINE 民進黨

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