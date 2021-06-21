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美贈台250萬劑疫苗 柯文哲：當你小弟 給點安家費也應該

記者林麗玉／台北報導
對於美國贈台250萬劑莫德納疫苗，柯文哲說，這也是「差不多而已」，美國有給疫苗他還是感謝，但柯又說「當你(美)小弟，給點安家費也是應該的。」圖／北市府提供
對於美國贈台250萬劑莫德納疫苗，柯文哲說，這也是「差不多而已」，美國有給疫苗他還是感謝，但柯又說「當你(美)小弟，給點安家費也是應該的。」圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天赴北市議會備詢，台北市議員羅智強質詢疫苗議題，羅智強問柯文哲，台灣是否是疫苗乞丐？當前疫情焦頭爛額就是因「沒有疫苗」。對於美國贈台250萬劑莫德納疫苗，是否應表達感謝？柯文哲表示，這也是「差不多而已」，美國有給疫苗他還是感謝，但柯又說「當你(美)小弟，給點安家費也是應該的。」

羅智強表示，亞洲四小龍的疫苗接種率，台灣僅6.1％敬陪末座，遠遠輸給新加坡的47.3％、韓國27.5％、香港25.5％，台灣根本是「疫苗乞丐」，批評總統蔡英文應該要感羞愧，連前總統陳水扁、馬英九應該都不容許這樣的狀況；柯文哲則表示，全世界已經打了25億劑疫苗，台灣買不到無法相信。

羅智強問，美國贈台250萬劑疫苗，昨日抵台，羅智強問柯文哲是否感謝？柯文哲先是稱「差不多而已」，有給還是感謝，但又再嗆美方「當你小弟，給點安家費也是應該的。」

羅智強再問柯文哲，現在蔡政府開始努力要疫苗，背後的主要推手是誰？柯文哲先回答，是因自己日前嗆美方「萊豬也吃、軍火也買了」之功，羅智強說，應該是因鴻海創辦人郭台銘出手要買500萬劑，才讓蔡英文動起來，問柯文哲是不是要跟郭台銘說謝謝，柯文哲則回「好」。

疫苗 柯文哲 台灣

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